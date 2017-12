Simson: rohkem riigiettevõtteid börsile ei lähe

Riigifirmadest on praegu ettevalmistamisel Tallinna Sadama ja Enefit Greeni börsileviimine. Enefit Greeni osas on aga alles kaalumisel, kas ettevõtet tasub üldse börsile viia, kui firma peaks ilma jääma Tootsi tuulepargist. Majandusminister Kadri Simson (KE) kinnitas ERR-ile, et ühtegi teist riigiettevõtet börsile ei viida.

Kas juhul kui see Tootsi tuulepark eraldatakse Enefitist, on üldse mõtet Enefiti börsile viia?

Eesti Energia ettevõttena kuulub rahandusministri portfelli ja oodatakse tõesti Eesti Energia tütarettevõtte investeerimiskavasid, et vaadata siis Enefit Greeni või Enefit Taastuvenergia börsileviimise mõttekus üle.

Kas on plaani ka ülejäänud Eesti Energiat vaadelda sellest perspektiivist?

Ei, ei ole. Kui valitsus võttis lauale ettevõtted, millele on mõttekas kaasata erainvestoreid, siis sätestati kohe ka põhimõte, et me ei lähe börsile nende ettevõtetega, mis on Eestile strateegiliselt olulised. Eesti Energia tervikuna kindlasti selline ettevõte on.

Kas Omniva võiks olla see ettevõte, mis viiakse börsile?

Omniva puhul tuleb silmas pidada, et ta täidab ühte väga olulist ülesannet ja see on üleüldine postiteenus ja see on praegu riigiettevõttena väga hästi korraldatud, nii et spekuleerimine tema börsileviimise osas tooks kindlasti kaasa just maaelanike suhtes väga suure ärevuse ja seetõttu Omniva ei ole täna laual.