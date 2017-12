Vitsuri sõnul võiks kaaluda Eesti Energia või Eleringi osalist börsile viimist

Tallinna börsi põhinimekirja lisandus reedel uus ettevõte - äripindadesse investeeriv Efteni kinnisvarafond, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi lisaks Eftenile kaalub börsileminekut veel mitu eraettevõtet, on need majandusekspert Heido Vitsuri sõnul liiga väikesed, et Tallinna börsi tähtsust märgatavalt tõsta.

"Tallinna börs elab praegugi. Kui mõelda, kas Tallinna börs saaks Eesti majanduses oluliseks tegijaks, siis kahtlemata on seda vähe," sõnas Vitsur.

Tema hinnangul võiks riik kaaluda Eesti Energia või Eleringi börsile viimist kas või veerandi ulatuses.

"Kui on sellised atraktiivsed ettevõtted nagu meil omal ajal oli Hansapank, siis on selge, et need käibed ja mahud on tähelepanuväärsed. Meil on vaja suuremaid ettevõtted, see on selge. Eesti Energia oleks kindlasti selline, Elering oleks ka midagi. Tallinna Sadam ka, aga sealt edasi tuleb vaadata," rääkis Vitsur.