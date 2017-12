EL ei kiitnud heaks 600 miljoni suurust finantsabi Ukrainale

“Sa saad ju ise ka tegelikult aru, et selle teemaga sa doktorantuuri ometi ei lõpeta,” ütles kolleeg Katri Lamesoole, kui kuulis, et oma väitekirjas uurib ta ahistamist.

Universum on parima seda kirjeldava mudeli kohaselt täis silmale ja teistele meeltele nähtamatut ainet. Maa orbiidil tiirlev Hiina satelliit DAMPE on täheldanud riigi teadlaste sõnul oma esimese tegevusaasta jooksul võimalikke tumeainele viitavaid signaale.

Praegu on käimas Eesti eesistumise kõige kiirem periood. Üks selle võtmeisikuid Brüsselis on Eesti ELi alalise esinduse asejuht Clyde Kull, kes peab viimasel ajal öösel magamise asemel peamiselt läbirääkimisi, et Euroopa Liitu erinevates küsimustes lepitada.

Komisjoni pressiesindaja ei täpsustanud, mis on need neli murekohta, mille tõttu ei oldud nõus viimast ülekannet tegema. Märtsis teatas blokk, et Kiievil tuleb teha edusamme korruptsioonivastases võitluses, energiasektori reformimisel, piiravate kaubanduspraktikate muutmisel ja relvakonflikti põgenike küsimuses.

Kiiev on viinud läbi suure osa EL-iga kokku lepitud seadusmuudatustest, kuid mitte piisavalt, et oleks võimalik eraldada 600 miljoni euro suurust paketti, teatas Euroopa Komisjon avalduses.

EL on toetanud Kiievit kokku 1,2 miljardi euroni ulatuvate madalaintressiliste laenudega alates 2015. aastast. Bloki finantsabi tingimuseks on reformide jõustamine, korruptsioonivastasted sammud, majanduse moderniseerimine ja demokraatlike struktuuride tugevdamine.

