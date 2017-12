"Aktaalne kaamera" küsis Teet Soormilt ja Mati Tuvilt veelkord, kas nad omastasid 2010. aastast kuni 2016. aastani HKScani kontserni kuuluva AS-i Rakvere Farmid vara läbi lepingute, mis olid sõlmitud kahtlustatavatega seotud ettevõtetega.

E-kirja teel saadetud vastuses eitasid mehed taas oma süüd. Oma neljapäevases avaldused märkisid nad, et kõikidest kõnealusel perioodil sõlmitud lepingutest olid toonased HKScani juhtorganid teadlikud.

Samuti küsis "Aktuaalne kaamera", kas nad sellisel juhul väidavad, et ka juhtorganid olid kuritegelikul viisil omastamisest teadlikud ja sellega seotud.

"Ei, me ei väida, et nad osalesid kuriteo toime panemises. Vastupidi - meie väide on see, et HKScani omanikud ja omanike esindajad olid teadlikud ja nõus kõigi tehingutega, millega seoses meile täna etteheiteid tehakse. Selle kohta on olemas juhtorganite otsused, korraldused, juhtorganite liikmete e-kirjad jms," vastasid Soorm ja Tuvi.

Teises vastuses lisasid nad, et kõik nendega seostatud ettevõtetega sõlmitud lepingud on olnud seaduslikud.

Prokuratuurist aga öeldi "Aktuaalsele kaamerale" veelkord, et esitatud kahtlustuse kohaselt ei ole sõlmitud lepingute ja esitatud arvete alusel mingeid teenuseid osutatud ehk tegemist oli fiktiivsete arvetega.

Kõnealuses kriminaalmenetluses käib hetkel tõendite kogumine ning prokuratuur ei pea kohaseks kahtlustuse saanud isikutega ajakirjanduse vahendusel vaidlema hakata.

HKScanist öeldi reedel "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi juhtunust on tõusnud tõsine arutelu, ei soovita segada võimuesindajate tööd ning loodetakse, et see ei mõjuta ettevõtte praegust sisekliimat.

"Kui aasta eest sai selgeks, et kõiki meie firma äritegevussuuniseid ei ole Eesti tegevuses järgitud, pöördusime viivitamatult võimuesindajate poole ehk oleme selle aasta jooksul pöördunud võimuesindajate poole ja palunud hoolikalt uurida, mis on täpselt juhtunud. Me toetame võime selles juurdluses. Me tahame endiselt, et võimuesindajad saaksid rahus juurdlust jätkata. See on peamine põhjus, miks me ei taha avalikkuse ees detailidesse laskuda ja tahame anda võimudele uurimiseks rahu," ütles HKScan avalike suhete juht Mikko Saariaho.