Prantsuse sõdurid õppisid eestlastega inglise keelt ja kohalikku maastikku

Reedel said aprillis teenistust alustanud Prantsuse sõdurid NATO missioonil osalemise eest medalid kaitseministrilt ja kaitseväe juhatajalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantslaste jaoks oli teenistus Eestis uudne - nii maastiku kui ka suhtlemise poolest.

"Nad õppisid inglise keelt eestlastega ja, nagu ma ütlesin, maastikku, mis pole kuigi omane Prantsusmaale," selgitas Prantsuse kontingendi ülem kolonel Olivier Wache.

Prantsuse allüksuse koha võtab üle Taani allüksus.

NATO missioon kestab veel aasta. Praegu pole allianss otsustanud, mis juhtub seejärel.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul tulevad prantslased võib-olla ka tagasi.

"Ei ole kahtlust, et selline riik leitakse, sest NATO-s on väga palju riike, kes sooviksid selles olulises tegevuses osaleda. Tegelikult on täiesti võimalik, et prantslased naasevad 2019. aastal," ütles Luik.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm ütles, et Prantsuse allüksuse väljavahetavad taanlased ei too kaasa tanke, kuid toovad samasugused soomukid, millega on relvastatud Scoutspataljon.

"Taanlased ei too tanke, aga jalaväe lahingumasinad on neil täpselt samasugused kui meil ehk CV90-35," ütles Palm.

Prantsuse allüksus sõidab rongiga Eestist edasi Leetu, kus nad jätkavad teenistust. Enne seda ootab sõdureid jõulupuhkus kodumaal.