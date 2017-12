Nädalavahetus on sajune ja tuuline

Laupäeva öösel on Eestis pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Mitmel pool on udu ja jäidet. Ida-Eestis puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, Lääne-Eestis loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, saartel enne südaööd kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1...+2, saarte rannikul kuni +4°C, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab paiguti veidi vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Mandril on kohati udu ja jäidet. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1...+4°C.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati tibutab vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Mõnes kohas on jäidet. Ennelõunal puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal tugevneb edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0...+3, saarte rannikul kuni +5°C.

Pühapäeval liigub järjekordne sajuala üle Eesti. Esmaspäeval ja teisipäeval on ilm klaarim ja olulist sadu pole. Kolmapäev aga toob uue sahmaka sademeid.

Õhtemperatuurid hakkavad peale soojemat pühapäeva taas langema. Kolmapäeva öösel võib Ida-Eestis olla külma kuni 8°C ja päevatemperatuurid jäävad 0°C ümbrusse.