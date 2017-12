Kaevetöödel lõhuti Palamusel ainulaadne muistne ühishaud

“Sa saad ju ise ka tegelikult aru, et selle teemaga sa doktorantuuri ometi ei lõpeta,” ütles kolleeg Katri Lamesoole, kui kuulis, et oma väitekirjas uurib ta ahistamist.

Universum on parima seda kirjeldava mudeli kohaselt täis silmale ja teistele meeltele nähtamatut ainet. Maa orbiidil tiirlev Hiina satelliit DAMPE on täheldanud riigi teadlaste sõnul oma esimese tegevusaasta jooksul võimalikke tumeainele viitavaid signaale.

Praegu on käimas Eesti eesistumise kõige kiirem periood. Üks selle võtmeisikuid Brüsselis on Eesti ELi alalise esinduse asejuht Clyde Kull, kes peab viimasel ajal öösel magamise asemel peamiselt läbirääkimisi, et Euroopa Liitu erinevates küsimustes lepitada.

Palamusel käinud Tartu Ülikooli luuarheoloogi Martin Malve sõnul on leid harukordne, sest varem polnud Eesti maakirikaedadest teada ühtegi ühishauda, arheoloogid olevatad, et maetute - mehed, naised, lapsed - surma põhjuseks oli näljahäda või katkupuhang.

Kogutulemuseks on kaks pisikest kraavilõiku ja 17 lõhutud luustikku, teise korraga lõhutud 11 luustikku pärinesid ühishauast, millesugust pole Eesti maakirikaedadest varem leitud - muinsuskaitseamet fikseeris mälestise rikkumise ja leidis, et tekitatud kahju on pöördumatu, kuid ei süüdista ehitajat, vaid peab juhtunut suhtlemisel tekkinud arusaamatuseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel