"Rahva teenrid": Kadri Simsonil pole põhjust ministriametist lahkuda

Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud leidsid, et elukaaslase uurimise alla sattumine ei anna põhjust Kadri Simsoni majandusministri kohalt lahkumiseks, kuna praegu ei viita miski sellele, et ta oleks toimunuga seotud.

Saatejuht Mirko Ojakivi ütles, et Simsonil on esitatud rahapesu kahtlustusega vaid hüpoteetiline kokkupuude. "Minul pole argumenti, millega kavatseksin Simsoni tagasiastumist nõuda," lausus Ojakivi.

Oluline aspekt on Ojakivi sõnul see, et kõik tekkinud ja tekkivad küsimused tuleb võimaliku seotuse kohta ära küsida ja Simsonil vastata. "Ja Simson on vastanud ning praegu pole talle midagi hette heita, aga kui uurimisel selgub, et Simson on rääkinud pooltõdesid või lausa valetanud, siis on küll põhjust amet maha panna," arutles Ojakivi.

Ta nentis, et mõned poliitikud on Simsonit kaitstes asjatult asunud meediat ründama. "On poliitilise puhtuse ja aususe huvides, et neid küsimusi küsitakse."

Evelyn Kaldoja tõi näiteks, et USA justiitsminister Jeff Sessions on uurimise all, kuid on samal ajal ametis edasi. "Diskuteerimine selliste asjade ümber oluline, ja ministrid peavad vaatavad, kes nende on nende ümber," ütles Kaldoja.

Kaldoja toonitas, et kehtib süütuse presumptsioon, kuid ajakirjanduse ülesanne on välja uurida, mida ja kui palju Simson elukaaslase Teet Soormi kahtluse aluseks olnud tegevusest teadis.

Ta lisas, et lõpuks otsustab valija valimistel, kas usaldab Simsonit või mitte.

Sulev Vedler lisas, et avalikkuses toimus Simsoni üle normaalne arrutelu, kus üks osa pidas ministriametist taandumist õigeks, teised mitte. "Mõlemal poolel oli pädevaid argumente, kuid mina olen seda meelt, et Kadril pole vaja hakata kiirelt oma sahtleid koristama," rääkis Vedler.

Ta nentis, et võib-olla astub Simson ise tagasi, kuna psühholoogiline surve kasvab ja tal saa kõrini. "Mõni oleks kindlasti tagasi astunud, näiteks, ajakirjanduse survel."

Eestis kehtib Vedleri sõnul põhimõte, et ühe inimese patte ei nuhelda teise kaela. Ta tõi näiteks, et endine Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on uurimise alla, kuid tema abikaasa Kersti Sarapuu juhib riigikogus Keskerakonna fraktsiooni. "Ka Erki Savisaar ei pea ka oma isa tegude eest vastutama."

Saadet saab kuulata siit: "Rahva teenrid", 2. detsember.