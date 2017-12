India Tamil Nadu osariigi võimud ootasid menetlusega edasiliikumiseks kohtuotsuse täisteksti ning nüüd, mil see on neil käes, on oodata edasiliikumist, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas.

Belovas lisas, et uusi arenguid on oodata esmaspäeval.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles möödunud nädalal, et on lootusrikas, et India võimud laevakaitsjate õigeksmõistvat kohtuotsust edasi ei kaeba.

Kolk kohtus neljapäeval Indias nii laevakaitsjatega kui ka Tamil Nadu politsei peadirektori, siseasjade riigisekretäri, välisasjade riigisekretäriga ja osariigi peasekretäriga. Samuti kohtus ta Tamil Nadu osariigi peaministriga, mis on Kolgi sõnul väga haruldane võimalus.

"Tõstatasime kõigil kohtumistel selle, et kõik väljasõiduks vajalikud protseduurid liiguksid võimalikult kiiresti, et mehed saaksid esimesel võimalusel koju pöörduda. Nii paljudel kohtumistel kui täna olime, siis kinnitati meile, et kõik teevad endast oleneva, et protsessid liiguksid kiiremini," rääkis Kolk ERR-ile.

Vastates küsimusele, kas on lootust, et India võimud ei kaeba kohtuotsust edasi, ütles Kolk, et ei julge ühestki kuupäevast rääkida, kuid on lootusrikas.