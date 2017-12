Niivõrd ulatuslikku maksusüsteemi muudatust ei ole USA-s tehtud 1980-ndatest aastatest. Veel viimase hetkeni üritasid vabariiklased hääli kindlustada ning maksureformi eelnõusse tehti mitu muudatust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles, et väljendas oma rahulolematust. "Mitte ükski inimene siin saalis ei ole seda eelnõud lugenud. See oli võimatu. Mõne lehekülje tekst oli täielikult maha kriipsutatud ning trükikiri asendatud käsitsi kirjutatud märkmetega," rääkis Schumer.

Hääletus toimus lõpuks pärast südaööd ning maksureform võeti vastu häältega 51-49. Ainuke vabariiklane, kes eelnõu vastu hääletas oli senaator Bob Corker, kelle arvate skasvatab see liialt eelarve defitsiiti.

"Nad teavad, et ma muretsen eelarve pärast ning ma olen selles suhtes tõenäoliselt dinosaurus," kommenteeris Corker.

Maksureformiga alaneb ettevõtete tulumaks 15 protsenti. Maksukoormus väheneb oluliselt ka eraisikutel. Lisaks saavad maksusoodustusi väikeettevõtted ja koduomanikud. Samas peavad hakkama ülikoolid tasuma makse annetuste pealt. Eelnõu vastuvõtmisega tühistati ka Obamacare'i korraldus, mille järgi peab enamikul ameeriklastel olema tervisekindlustus või vastasel juhul tuleb neil iga kuu trahvi maksta.

USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles, et maksureform paneb Ameerika uuesti liikuma. "Ma olen täiesti kindel, et see on tuluneutraalne eelnõu. Tegelikult on see isegi tulu tõstev eelnõu, mis paneb Ameerika uuestiliikuma," sõnas ta.

Maksureform on esindajatekoja juba läbinud, kuid senati versioon on sellest erinev.

Seega, tuleb nüüd veel kaks eelnõu kooskõlastada. President Donald Trump kiitis Twitteris senati vabariiklaste juhti Mitch McConnelli ning finantskomiteeesimeest Orrin Hatchi. Trump lisas, et nüüd ollakse vaid ühe sammu kaugusel, et Ameerika töölisperekondadeni jõuaksid olulised maksukärped.