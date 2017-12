Eesti Saarte Kogu: väikesaarte elanikud on eriolukorras

25 aastaga on asustatud saarte hulk Eestis suurenenud pea poole võrra - kümnelt 19-neni. Samas peaksid aga väikesaarte elanikud oma eripärase elukoha tõttu riigilt mõningaid eristaatusi jätkuvalt edasi saama, tõdeti Muhus toimunud Eesti Saarte kogu arupidamisel.

See idüll ja romantika, mida maailmas ainulaadsed Eestimaa asustatud väikesaared pakuvad oma külalistele ongi aga sealsetele saarteelanikele loomulik ja igapäevane elukeskond. Eesti saarte asju juba 25 aastat ajanud Eesti saarte kogu saabki tõdeda, et selle ajaga ongi just väikesaartele elanike arv aina kasvanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie saartele on tulnud järjest ja järjest uusi elanikke ja tooni annavad noored perekonnad. Kui võtta nüüd summa-summarum ja arvata juurde Saaremaa ja Hiiumaa, siis me oleme negatiivses bilansis, sest Hiiumaalt ja Saaremaalt on nii palju inimesi ära lahkunud," ütles Eesti Saarte Kogu eestseisuse esimees Leo Filippov.

Eesti saarte kogu teeb aga murelikuks see, et Väikesaarte seaduse muutmise eelnõus pole arvestatud ühegi ettepanekuga, mida saarte elanikud on ise teinud. Näiteks tahetakse seadusemuudatusega muuta riigipoolse transpordiühenduse korraldamise kohustust.

Kõinastu külavanem Jüri Lember ütles, et pensioniealistel inimestel on saarel raske toime tulla.

"Tänasel juhul tegelikult pensionieas inimene üksinda või kaksi ei tule seal saarel toime, kui ei tagata vähegi mingit hüvitist mandri või muu asustatud punktiga, kus pood asub," ütles ta.

Eesti Saarte kogu pole rahul ka sellega, et seadusemuudatusega pole riigi jaoks üks inimene enam määrava tähtsusega. Ehk et kui saarel elab üks inimene, siis poleks see riigi vaatevinklist tulevikus paraku enam asustatud saar.

"Praegu tuleb eelnõuga ettepanek, et selleks peab olema viis inimest ühel aadressil, siis sel eeldusel kantakse see saar, selle saare kogukond seadusejärgsesse nimistusse ja siis hakkab täiendavalt saama tähelepanu riigi ja omavalitsuse poolt," ütles Leo Filippov.

Kui 25 aastat tagasi Eesti saarte kogu moodustati oli riigis 10 asustatud saart, täna on neid aga juba 19.