40 endist tänavakassi poseerisid täna Kakumäel kassisõpradele. Mõned poseerisid rohkem, teised vähem. Näituse korraldasid vabatahtlike organisatsioonid leitud kassidele uue kodu otsimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui kass on välja valitud, peab uus omanik allkirjastama lepingu ja saama lemmiklooma passi. Kõik need kassid on vaktsineeritud ja kiibistatud.

"Ühtegi Kassiabi kassi ei anta kodudesse, ilma et ta oleks vaktsineeritud või kiibitud, et tal oleks kontroll tehtud. See ei ole võimalikki. See, kui tal kodus lööb midagi välja - elu ongi selline, me iial ei tea," ütles MTÜ Kassiabi vabatahtlik Merike.

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud näitusel leidis kodu 15 kassi. Varjupaikade MTÜ on suurim kodutute loomadega tegelev organisatsioon Eestis. Seitsmes eri piirkonnas asuvates varjupaikades hoolitsetakse 3500 peavarju vajava looma eest aastas.