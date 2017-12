Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas laupäeval, et USA lõpetab ÜRO migratsioonikokkuleppes osalemise, sest see on oma poliitikates ebajärjekindel ja vastuoluline.

2016. aasta septembris võeti Ühendriikides toimunud pagulas- ja rändekonverentsil vastu mittesiduv deklaratsioon, mis koosnes neljast suuremast osast: rändevoogude põhjused ja väljakutsed, riikide valmisolek jagada globaalsest rändest tulenevat koormat, põhimõtted ja kohustused kõigi põgenike, sealhulgas pagulaste osas, kohustused ainult pagulaste osas ning jätkutegevused.

"Deklaratsioon sisaldab mitmeid punkte, mis on vastuolus USA sisserände- ja pagulaspoliitikaga ning Trumpi administratsiooni migratsioonipõhimõtetega."

Eesmärk oli jõuda 2018. aastaks migratsioonipoliitika osas rahvusvahelisele üksmeelele.

"New Yorgi deklaratsioon sisaldab mitmeid punkte, mis on vastuolus USA sisserände- ja pagulaspoliitikaga ning Trumpi administratsiooni migratsioonipõhimõtetega. Selle tõttu jõudis president järeldusele, et USA lõpetab oma osalemise protsessis, mille eesmärgiks on saavutada sel teemal rahvusvaheline konsensus maailmaorganisatsioonis 2018. aastal," kirjutati muu hulgas avalduses.

Ühendriikide suursaadik ÜRO juures Nikki Haley kinnitas samas, et USA jätkab sellest hoolimata oma heldet toetust põgenikele ja migrantidele kogu maailmas.

"Me otsustame ise selle üle, kuidas on parem kaitsta meie piire ja keda me oma riiki lubame. Rahvusvaheline lähenemine New Yorgi deklaratsioonis pole lihtsalt ühilduv USA suveräänsusega," lisas Haley.