Soome plaanib eestlastele kiiruseületamise trahviteateid koju saatma hakata

Teates pakutakse võimalust Soomest trahv kätte saada või teatada Soomes asuv (näiteks tööandja) aadress, kuhu trahvi saab saata. Soome ei saa trahve otse välisriigi ehk Eesti kodanikele saata ja kuna piirikontroll puudub, siis on trahvide toimetamine eestlastele olnud keeruline.

Soome politsei kavatseb tõhustada eestlaste tabamist, kes ei võta trahve vastu.

"Kui süüdlased ei reageeri kindlaksmääratud tähtajaks, siis kuulutatakse auto ja selle omanik või haldaja tagaotsitavaks. Kui politsei näeb autot või selle omanikku piiril või kuskil mujal, siis see peatatakse ja olukord lahendatakse sama moodi nagu praegu idapiiril," ütles liiklusturvalisuse keskuse juhataja ülemkomissar Dennis Pasterstein.

Pastersteini sõnul on eesmärgiks liiklusohutuse parandamine ja selle tagamine, et kaameravalve mõjuks ka eestlastele.

"Meil on sel aastal 12 000 juhtumit välismaalastega, kellest suurem osa on eestlased. Suurem osa trahve ei liigu, sest me ei saa neid kätte toimetatud," rääkis komissar.

Politseiniku kinnitusel kavatsetakse esimesed teated saata veel selle aasta jooksul.

"See ei ole veel kirikus kinnitatud, kuid vastavad pügalad on seaduses olemas, et nii me võime talitada," kinnitas Pasterstein.