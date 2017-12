Karnau: katuserahade nimekiri kõneleb Eesti vaesusest

Karnau rääkis Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et katuserahade jagamist võib nimetada mitut moodi - äraostmiseks, meelitamiseks või endale tähelepanu ostmiseks.

"Selge on see, et kui mõni kool või kirik saab endale katuse, tõmbab see ühtlasti tähelepanu ja kasvatab usaldust nii koolirahva kui kirikurahva silmis mõne riigikogu liikme vastu," sõnas Karnau.

Ta selgitas, et summad ei kerki niisama, vaid soovijal tuleb pöörduda kas otse riigikogu liikme poole või mõne piirkonna vastava parteiametniku poole ja oma murest rääkida.

"Eks niimoodi selline kauplemine ja mangumine käib ja selge see, et need, kes seda raha saavad, kas otseselt või kaudsel teel osutavad ka üles tänulikkust riigikogu liikmele selle eest," tõdes ajakirjanik.

Ta lisas, et igal aastal katuseraha nimekirja vaadates kõneleb see tema jaoks veel ühest asjast - Eesti vaesusest. Oleks elementaarne, et igal koolil oleks korralik korvpalliplats, mitte ei peaks selle nimel riigikogu liiget palumas käima.

"Antud juhul siis see, et korvpalliplatsi jaoks raha ei ole, näitab, et omavalitsustel ei ole piisavalt raha, et haridust edendada. Või kiriku näide - kui muinsuskaitsealuse hoone fassaadi kordategemiseks ei ole muinsuskaitsel või kogudusel või kohalikul omavalitsusel raha ega piisavalt eraannetajaid, vaid selleks tuleb käia kuskilt riigikogust mangumas seda raha, siis see näitab lihtsalt vaesust ja viletsust, mis Eestis on," nentis Karnau.

Tema hinnangul on katuserahade puhul arutamata küsimus, kas selline süsteem tervikuna on läbimõeldud ja hea.