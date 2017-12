Ilves: Müncheni konverentsi üheks teemaks on USA poliitika mõju maailmale

Ilvese sõnul pannakse strateegiafoorumil teiste nõuandva kogu liikmetega teemad paika, kuid juba praegu võib öelda, et üks neist keskendub küsimusele, kuidas mõjutab Ühendriikide poliitikas toimuv maailmas toimuvat.

"Teine laiem teema on Euroopa Liidu tulevik ja mitteliberaalsed poliitilised tendentsid, mis lääne põhiväärtusi ohustama on hakanud. Veel üks olulistest teemadest on küberohud, mis on muutunud probleemiks nii Ühendriikides kui Euroopas, kus kübervahenditega on püütud mõjutada demokraatlikke protsesse," ütles Ilves.

Tema sõnul ühendab kõiki neid teemasid küsimus: kuidas minna selles ebakindlamaks muutunud maailmas edasi ilma vaba ühiskonna väärtusi kaotamata.

Foorum toob kokku väikese arvu Ameerika ja Euroopa arvamusliidreid, praeguseid ja endisi poliitikuid ning mõttekodade esindajad, et arutada aktuaalsetel välis- ja julgeolekupoliitilistel teemadel, teatas presidendi kantselei.

Foorumi peamine eesmärk on leida need olulised ja põletavad teemad, mida veebruarikuisel Müncheni julgeolekukonverentsil arutada.

Tegemist on iga-aastase mitteametliku, vabas õhkkonnastoimuva kogunemisega, kus arutatu ei saa avalikuks (nn Chatham House`i reegel).