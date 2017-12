Presidendiks pürgiv Ksenija Sobtšak alustas kampaaniat

Kohtumisele Ksenija Sobtšakiga tuli umbes paarsada toetajat - mitte väga palju arvestades, et teda ennast tunneb üle 50 protsendi venemaalastest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suur tänu teile kõigile, et teid on täna siin nii palju! See annab mulle suure lootuse, et meil kõik õnnestub," märkis Sobtšak.

Kuid võidust Sobtšak isegi ei unista. Tema kampaania loosung on lihtne - "Sobtšak kõigi vastu".

"Kõige tähtsam on see võim välja vahetada! Öelda, et te kõik olete tüütuks muutunud, minge ära! Meie pole teid valinud, onju? Jah," märkis ta.

Vladimir Putinit tunneb Sobtšak isiklikult ega kritiseeri teda, aga et opositsionäärina paista, räägib ta takistustest oma valimiskampaania läbiviimises.

"Tõsi, me ei saa saali reserveerida, kuigi varem kõik tahtsid

Ksenija Sobtšakki tema lõbusate esinemistega näha. Selleks on saalid alati. Aga selleks, et poliitikast rääkida, selleks meil Sobtšakki pole vaja," nentis Sobtšak.

Pärast esinemist jagas presidendikandidaat oma austajatele paarkümmend autogrammi ja lahkus ürituselt. Kandidaadina registreemiseks peab Sobtšak esitama keskvalimiskomisjonile 100 000 inimese allkirja.

Presivendivalimised toimuvad Venemaal järgmise aasta märtsis.