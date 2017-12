Chennais kohapeal viibiv ERR-i korrespondent Tarmo Maiberg tõdes pühapäeval, et laevakaitsjad võtsid õigeksmõistva kohtuotsuse vastu kui superuudise.

"Nii mõnigi ütles, et tegemist on superuudisega, kuid Indias olek on õpetanud ka seda, et on vaja valmis olla ootamatusteks. Tahaks loota kõige paremat, kuid püüame valmis olla, kui kõik ei lähe nii nagu peab," nentis ta.

Maiberg tõdes, et meeste lennujaama minek võib võtta veel siiski tükk aega.

"Bürokraatia võtab aega ja India puhul veel eriti kaua. Siin ei ole kiiret asjaajamist ja sellega tuleb arvestada," ütles ta.

Laupäeval väljastas India kohus vanglast vabastatud 14 Eesti laevakaitsja kohtuotsuse täisteksti, mis lubab kohalikel võimudel menetlusega edasi liikuda.

India Tamil Nadu osariigi võimud ootasid menetlusega edasiliikumiseks kohtuotsuse täisteksti ning nüüd, mil see on neil käes, on oodata edasiliikumist.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles möödunud nädalal, et ta on lootusrikas, et India võimud laevakaitsjate õigeksmõistvat kohtuotsust edasi ei kaeba.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste kõrval ka 23 välismaalast - 14 Eesti kodanikku, kuus britti ja kolm ukrainlast. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist.

Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonkaebuse kuulamised 30. novembril.

Apellatsiooni arutamine India kohtus algas uuesti tänavu novembri algul pärast ligi aasta möödumist sellest, kui laevakaitsjad oma argumendid kaebuse osas möödunud aasta oktoobris esitasid.