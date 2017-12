Kushner: Trump ei ole veel Jeruusalemma suhtes otsust langetanud

Kushneri sõnul kaalub Trump ikka veel võimalikke variante.

Kushneri kommentaar oli tema esimene avalik sõnavõtt Iisraeli ja Palestiina rahukõneluste taasalustamise jõupingutuste kohta.

USA ametnikud ütlesid sel nädalal, et Trump on kaldumas tunnustama Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kuid ei kavatse kiirustada saatkonna kolimise otsusega.

Ametnike sõnul peaks Trump oma seisukoha tegema teatavaks kolmapäeval.

AL-i peasekretär: Jeruusalemma-otsus võib õhutada vägivalda

Araabia Liiga peasekretär hoiatas pühapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi võimalik otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana võib anda hoogu fanatismile ja vägivallale ning ei aita kaasa Iisraeli-Palestiina rahuprotsessile.

"Kahjuks mõned inimesed nõuavad selle sammu astumist, ilma et arvestaks ohtusid, mida see toob kaasa Lähis-Ida ja kogu maailma stabiilsusele," ütles AL-i peasekretär Ahmed Abul Gheit liiga peakorteris Kairos ajakirjanikele.

Abul Gheit ütles, et Araabia Liiga jälgib tähelepanelikult seda teemat ja on kontaktis nii Palestiina võimude kui araabia riikidega, et koordineerida araabia seisukohta, kui Trump peaks selle sammu astuma.

Traditsiooniline edasilükkamine

Trump peab esmaspäeval juba teist korda otsustama, kas lükata veel poole aasta võrra edasi plaan kolida USA saatkond Tel Avivist Jeruusalemma.

Iga USA president on seda teinud iga poole aasta järel alates 1995. aastast, rõhutades, et aeg ei ole selleks küps.

Kolmapäeval peaks Trump aga teada andma, kas ta tunnustab Jeruusalemma juudiriigi pealinnana.

Palestiina liidrid teevad meeleheitlikult lobitööd sellise sammu vastu, kartes, et see võib tuua kaasa vägivalla ja fanatismi, mis nurjavad rahulootused.

"Miski ei õigusta seda sammu, see ei aita kaasa rahule või stabiilsusele, vastupidi, see toidab fanatismi ja vägivalda," ütles Abul Gheit. See samm oleks kasulik ainult ühele osapoolele, milleks on rahuvastane Iisraeli valitsus, lisas ta.

Iisrael okupeeris Ida-Jeruusalemma ja Jordani jõe läänekalda 1967. aastal ning annekteeris hiljem Ida-Jeruusalemma. Rahvusvaheline kogukond ei ole seda kunagi tunnustanud.