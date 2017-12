Uus müügiskeem tõi tänavatele Tšehhi numbrimärkidega autod

Viimasel ajal võib Tallinna tänavatel märgata Tšehhi numbrimärke kandvaid peamiselt Mercedes-Benze, mis on tulevad Tšehhi maaletoojatelt, kes peavad tooteid müüma eelkõige oma siseturul, kirjutab Eesti Päevaleht.

JMV Motorsi kaudu saavad aga ka Eestis elavad kliendid Tšehhist osta valmis auto või tellida uue sõiduki ja valida lisavarustuse, kuid Tšehhi partneril on range tingimus, et autod peavad kuni aasta aega Tšehhi registris olema ja alles seejärel võib neid edasi müüa.

Kui kaua täpselt, sõltub juba margist ja mudelist ning seetõttu annab JMV Motors autod kõigepealt rendile ning kui klient on kindla aja, näiteks kuus kuud, Tšehhi numbrimärkidega rendiautoga ringi sõitnud ja nii Tšehhi partneri nõuded täitnud, siis vormistatakse ost-müük ning uus omanik kannab auto Eesti registrisse.

Konkurentidele selline skeem ei meeldi, sest Tšehhist tulevad autod on odavamad ja JMV Motors võidab nii hulganisti kliente.

Eelmisel aastal oli ettevõtte müügitulu veidi üle miljoni euro, 2015. aastal ligi 1,5 miljonit eurot.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuht ja endine Silberauto nõukogu liige Arno Sillati ütles, et nende tehtud kontroll midagi keelatut ei näidanud.

"Meile tuli vihje, milles väideti, et skeemi kasutatakse maksude vältimiseks, kuid nii see ei ole. Me tegime põhjaliku uurimuse ja kuigi me ei saa väita, et kõik autod, mis Tšehhist tuuakse, on puhtad, siis JMV Motorsi puhul me midagi kahtlast ei tuvastanud," kinnitas ta.

Sillati sõnul võib edasimüüja saada rahalist kasu, sest Tšehhi partner müüb autosid soodsamalt. "See on lihtsalt veidi ebatraditsiooniline müügivorm ja mittetavapärane konkurents. Eks ta natuke vastuoluline ole, aga kõik, mis pole keelatud, on vabas ettevõtluses lubatud. Kas see meile meeldib või mitte, seda ma ei kommenteeriks. Ma ei tahaks, et sellist ärimudelit tekiks palju, sest see tekitab segadust,” ütles ta.

MTA maksuauditi osakonda juhtiva maksuaudiitori Siim Tamme sõnul pole autode Tšehhi registris hoidmine seotud maksudest kõrvalehiilimise, vaid lihtsalt müüja seatud tingimustega.