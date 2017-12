ERR-i korrespondent Tarmo Maiberg ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele, et hommikune optimism on mõnevõrra jahtunud.

"Selgus ikkagi, et välismaalaste registreerimise amet pole meeste taotlust vastu võtnud, kuna neil puudub kohaliku majutusasutuse kinnitus, et nad seal on elanud. Selle taga kõik seisabki, ilma selle paberita ei saa amet anda väljasõiduviisat," ütles Maiberg. Ta lisas, et tagasilendu esmaspäeval seetõttu ei toimu.

Mehed on asunud tema sõnul kella 17 ajal täitma hotellis pabereid, millele majutusasutus annab kinnituse, et nad on seal viibinud, seejärel saab amet väljastada väljasõiduviisa.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk vestles esmaspäeval

peaprokuröriga ja saihommikupoolikul temalt kinnituse, et mingeid takistusi tema poolt meeste Eestisse lahkumisele ei ole.

"Põhimõttelise loa riigist lahkuda andis ka osariigi valitsus, mis tähendab, et suuremad ja tähtsamad instantsid on oma nõusoleku meeste lahkumiseks andnud," ütles Maiberg.

Maibergi lausus, et viimane bürokraatlik samm ongi väljasõiduviisadesse templi saamine.