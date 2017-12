Indias vanglast vabastatud laevakaitsjate majutusasutused on kinnitanud meeste elamiskoha dokumendid ning see tähendab, et teisipäeval tuleb neil minna vaid välismaalaste ametisse, kes peaks andma väljasõiduviisa, ütles Indias viibiv ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Laevakaitsjate kojulend oli esmaspäeva hommikul üsna lähedal, sest tähtsamad ja suuremad instantsid olid oma nõusoleku meeste koju lubamiseks andnud, kuid õhtupoolikul ilmnes ootamatu takistus - välismaalaste amet ei andnud tööpäeva jooksul väljasõiduviisadesse templit.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk vestles esmaspäeval

peaprokuröriga ja sai hommikupoolikul temalt kinnituse, et mingeid takistusi tema poolt meeste Eestisse lahkumisele ei ole.

Kolk kinnitas, et ka Tamil Nadu osariigivalitsus on valmis lubama meestel riigist lahkuda.

"Tänane päev algas üsna positiivselt. Saime hommikul teada, et Tamil Nadu osariigivalitsusel ei ole vastuväiteid laevakaitsjate riigist lahkumiseks. See on järjekordne positiivne samm, et mehed saaksid peagi koju," rääkis Kolk "Aktuaalsele kaamerale".

Kolk käis esmaspäeval ka välismaalaste ametis, mis on asutus, kes kõige lõpus peab andma väljasõiduviisa. "Ja kuna ka välismaalaste ametis on vaja erinevaid pabereid, dokumente, toiminguid teha, siis me täna kahjuks ei jõudnud kõikide toimingutega lõpuni, sest asutus pandi enne kinni. Nad isegi muidu on avatud kella 17-ni, meie pärast olid avatud kella 18-ni. Homme jätkame," rääkis Kolk.

ERR-i korrespondent Tarmo Maiberg lausus, et viimane bürokraatlik samm on väljasõiduviisadesse templi saamine.

Kui varem rääkis Maiberg, et välismaalaste amet ei võtnud laevakaitsjate riigist lahkumise taotlust vastu, kuna neil puudus majutusasutuste kinnitus, et mehed on seal elanud, siis esmaspäeva õhtuks olid kinnitused saadud.

"Kõik laevakaitsjad on saanud oma paberid kätte majutuskohtadest. Sain sellele kinnituse ka Annely Kolgilt. See tähendab, et homme tuleb minna lihtsalt välismaalaste registreerimise ametisse ja saada lõplik väljasõiduviisa tempel," rääkis Maiberg kell 18.30 "Aktuaalses kaameras".

"Nüüd tundub, et kõik takistused, paberiajamise poolelt on vähemalt tehtud. Loodetavasti nad saavad selle templi homme kätte. Indias tuleb natuke aru saada, et on paberid, samas on olemas ka elektrooniline süsteem. Ilmselt jäid majutuste dokumendid puhtalt inimliku faktori taha - hotelli inimesed ei julgenud või ei tahtnud selle süsteemiga tutvuda ja seda ära täita," arutles Maiberg.

Ka Kolk tõdes, et hotellitöötajad ei osanud tõendit välja anda, kuna neil ei olnud kogemusi selliste dokumentidega.

"Välismaalaste amet võttis ise ühendust nende majutusasutustega, juhendas ja täna õhtuks on need paberid füüsiliselt meie käes," ütles Kolk.

Majutusasutused ei soovinud varem sellist dokumenti anda, väites, et juba riiki saabudes ja viisataotlust esitades tuleb kirjutada, kus inimene elab. Laevakaitsjad ei saabunud riiki aga vabatahtlikult ja viisaga.

India asjaajamine on aeglane

Kolk ei soovinud spekuleerida, kas laevakaitsjad saavad teisipäeval väljasõiduviisa.

"Kõik on seni olnud väga positiivne, kõik on seni läinud ikkagi väga kiiresti. Aga homme on uus päev, läheme homme hommikul jälle konsuliga välismaalaste ametisse ja kui kõik läheb väga hästi ja väljasõiduviisad vormistatakse, siis on meil sinna ka mehi füüsiliselt kohale vaja. Selles mõttes homme tuleb ka pikk päev, aga ei julge veel lubada midagi," selgitas ta.

Maiberg ütles, et teisipäeva lähevadki laevakaitsjad koos Kolgi ja konsuli Mats Kuuskemaaga välismaalaste registreerimise ametisse ja saavad loodetavasti templi dokumentidele.

"Kuna mehi on niivõrd palju, siis arvata on, et see kõik võtab mitu tundi aega. Tuleb mõista, et India asjaajamine on aeglasem," sõnas Maiberg ja lisas, et laevakaitsjad ootavad kojusõitmist pikisilmi, kuid midagi pole selge enne, kui nad on lennukis ja teel kodumaale.