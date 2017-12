Politsei palub kõigil, kel on infot, mis aitaks Gennadi asukohta tuvastada või on teda pärast 3. detsembrit näinud, teatada sellest piirkonnapolitseiniku telefonil 53 307 155 või politsei infotelefonil 6 123 000.

Esmaspäeva hommikul õnnestus korrakaitsjatel linna turvakaamera salvestise abil tuvastada, et pühapäeva hommikupoolikul saabus mees jalgsi Valga linna, ent tema edasine teekond on sealt alates teadmata.

Kuivõrd mehel ei ole kaasas telefoni, puudub pansionaadi personalil ja ka korrakaitsjatel võimalus mehelt endalt vahetult uurida, kus ta on ja kas temaga on kõik korras.

