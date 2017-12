"Jah, olen avalduse esitanud," ütles Posti ERR-i uudisteportaalile. Posti on viimased kaks ja pool aastat töötanud muuseumi teadusjuhina, kuid on avalikkusele rohkem tuntud kontratenorina.

Esmaspäev on ka viimane päev esitada oma avaldused muuseumijuhi konkursile. Eelmisel reedel teatas oma kandideerimisest staažikas keskerakondlane Eldar Efendijev. Enda kandideerimist kinnitas esmaspäeval ERR-ile ka muuseumi senine juht Andres Toode.

Oma vastaskandidaatide kohta ütles Posti, et teab sama palju, kui meedias kirjutatud ehk on kuulnud nii Efendijevi kui ka Toode nime. Võimalik, et esmaspäeva jooksul lisandub veel kandidaate. Häälte jagunemist kuueliikmelises nõukogus ei osanud Posti prognoosida.

"Olen aru saanud, et linna esindajate kandidaat nõukogus on Efendijev," tähendas Posti. "Tahaksin uskuda, et kandidaatide nimekiri vaadatakse sisuliselt üle ja konkurss oleks avalik."

Toode kandideerib uuesti

Andres Toode ütles ERR-ile, et Posti kandideerimine tema otsust ei mõjuta. "See, kes soovib, see ka kandideerib," lausus Toode, kes on varasemalt oma osalemisest konkursil muuseumijuhi leidmiseks kinnitanud.

Toode hinnagul on tõenäoline, et Narva esindajad muuseumi nõukogus toetavad Efendijevit. "Seda võib eeldada, sest linnavolikogu volikogu poolt tema kandidatuuri toetatakse," ütles Toode, lisades juurde, et sajaprotsendiliselt ei saa salajase hääletuse puhul selles kindel olla.

Narva muuseumi uue juhi valib muuseumi nõukogu, kuhu kuuluvad kolm liiget riigi ja kolm linna poolt. Muuseumijuhi hääletus on salajane ja äravalituks on vaja lihthäälte enamust. Kui hääled jagunevad kandidaatide vahel võrdselt ehk kolm-kolm, konkurss nurjub.

Efendijevi vangerdus

Narva linn on selgelt Efendijevi selja taga, kes kuulus eelmise nädalani ka muuseumi nõukogusse. Oma võimaluste suurendamiseks loobus Efendijev nõukogu liikme kohast, sest ise kandideerides ja nõukogusse kuuludes poleks ta saanud hääletada ning kuueliikmelises nõukogus oleks jäänud linn kahe häälega riigi kolme esindaja vastu vähemusse.

Kiire vangerduse tõttu määrati Efendijevi asemel uueks linnapoolseks esindajaks nõukogusse Tatjana Stolfat, kes on Keskerakonna ja Narva volikogu liige.

Linn on heitnud Narva muuseumi senisele juhile Andres Toodele ette, et see on jätnud teadustegevuse tähelepanuta ja keskendunud muuseumi arendamisel kommertstegevusele. Toode kriitikaga ei nõustunud ja näeb linna etteheidete taga hoopis muid motiive.

"Väga hea oleks lülitada muuseum sisse oma kummalistesse toiduahelatesse, mida nad siin tekitavad. See on pigem nende soov. Ma ei usu, et nende lõppeesmärk oleks Efendijev, aga siis on neil oma mees ees," rääkis Toode reedel ERR-i raadiouudistele.

Vastuolud Narva muuseumi juhi ümber on viinud selleni, et Narva linn ei ole täitnud endale võetud kohustusi muuseumi rahastamisel. Kui varem kuulus muuseum linnale, siis 2012. aastal moodustati sihtasutus, milles lepiti kokku muuseumi ühises rahastuses riigi ja linna poolt. Riik on sellest kinni pidanud, aga linn jätnud maksmata tänavu 70 000 eurot.