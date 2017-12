Simson: Mõntu sadama toetamises puudub huvide konflikt

"Kuna Mõntu sadama näol on tegemist erijuhtumiga, siis parim lahendus piirkondliku regionaalja majandusarengu sihtotstarbeliseks toetamiseks leiti riigieelarvest. Sarnaselt praegusele olukorrale on Mõntu sadama tarbeks vahendeid eraldatud ka 2005. aasta riigieelarve lisaeelarvest," ütles Kadri Simason.

Minister märkis, et Mõntu sadama arendamist reisisadamaks, mis suudaks käidelda kuni kuue meetrise süvisega reisilaevu, oleks ebamõistlik vahendeid taotleda nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS), kuna tegu on üksikjuhtumiga ja teisi sadamaid praegu ei ole, mis sellist arendamist vajaksid.

"Aastatel 2005−2008 Mõntu-Ventspilsi sadamate vahel tegutsenud laevaliin näitas positiivset mõju Saaremaa turismisektorile. Mõntu sadama süvendamine ja korrastamine on eelduseks, et Saaremaa vald saaks pidada läbirääkimisi Ventspilsi linnaga liini taaskäivitamiseks. Rahvusvaheline laevaliin on kirjas ka valla ühinemislepingus," seisab Simsoni vastuses.

Mõntu sadam on Simsoni sõnul Saaremaale väga oluline sadam, millel on potentsiaali elavdada tulevikus turismi ja kaubavedu. Samuti elavdab sadam kohalikku elu ja tõstab piirkonna üldist atraktiivsust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel