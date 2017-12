Eckerö Line tihendas Tallinna-Helsingi liinil laevagraafikut

Tallinki pressiesindaja Katri Link ütles ERRile, et nende reisilaevade graafik on paigas ja jääb tänavuse aastaga samaks, sest klientide tagasiside kohaselt on graafik hea ja toimib hästi.

Eckerö Line'i müügi- ja turundusjuhi Peep Siinmaa sõnul otsustati sõidugraafikut tihendada seetõttu, et seni ei jõudnud ükski laev Tallinnast Helsingisse enne tööpäeva algust, vajadus selleks on aga olemas.

