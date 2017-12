May loodab jõuda Brüsseliga lahutustingimustes kokkuleppele

Esmaspäeval kohtub Suurbritannia peaminister Theresa May Euroopa Liidu juhtidega, et otsustada, kas Brexiti-kõnelustes on võimalik liikuda järgmisesse etappi, et asuda arutama kaubanduse küsimusi. Kohtumist nähakse kriitilise tähtsusega verstapostina Ühendkuningriigi lahkumiskõnelustes.

Kohtumisel arutavad osapooled kodanike õiguste, Suurbritannia praeguste finantskohustuste ja Põhja-Iirimaa piiri üle. Politico sõnul on nii Briti kui Euroopa Liidu ametnikud mõõdukalt optimistlikud, et läbimurre on võimalik saavutada. Brüsseli diplomaatide sõnul on läbirääkimistel 85-90 protsendi ulatuses kokku lepitud, küsimus käib veel nelja-viie küsimuse üle.

BBC andmetel jõudsid osapooled sel nädalavahetusel kokkuleppele õigustes, mis kehtivad Euroopa Liidu kodanikele Suurbritannias ja vastupidi. Brexiti arve suuruse üle on olnud viimastel nädalatel palju spekulatsioone ja erinevaid arvutusi – BBC sõnul kasvatas Suurbritannia oma pakkumist, mis võib nüüd ulatuda kuni 50 miljardi euroni.

Kõige valusam küsimus on endiselt Iirimaa piir. Dublin soovib kinnitust, et Iirimaale ja Põhja-Iirimaale ei kehtestata peale Brexitit mingeid tolli- ega kontrollpiire. Samuti, et kaitstakse Põhja-Iirimaa suure reede kokkulepet, mis hõlmab enam kui sadat erinevat koostöövormi Iiri vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel. Neist olulisim küsimus iirlaste jaoks on, et ei kehtestata "kõva piiri" Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

Tusk kinnitas reedel Dublinis, et Iirimaal saab olema täielik vetoõigus otsuses, kas Brexiti läbirääkimistes on tehtud piisavalt edusamme või mitte: "Lubage mul öelda väga selgelt: Kui Suurbritannia pakkumine on vastuvõetamatu Iirimaale, siis on see vastuvõetamatu ka Euroopa Liidule."

"Ma saan aru, et mõnedel Briti poliitikutel võib olla raske seda mõista," ütles Tusk, "aga see loogika on fakti taga, et Iirimaa on Euroopa Liidu liige, samal ajal kui Suurbritannia lahkub. Sellepärast peitubki Suurbritannia tuleviku võti mõnes mõttes Dublinis, vähemalt nii kaua, kui Brexiti läbirääkimised jätkuvad."

Esmaspäev: absoluutne lõpptähtaeg

Theresa May ja Ühendkuningriigi Brexiti-minister David Davis kohtuvad Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri, Donald Tuski ja Euroopa Liidu Brexiti-kõneluste pealäbirääkija Michel Barnieriga. Kohtumine on kriitilise tähtsusega, kuna juba kahe nädala pärast peavad Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid ametlikult otsustama, kas Suurbritannia on teinud piisavalt, et liikuda edasi Brexiti läbirääkimiste järgmisesse faasi.

Kui esmaspäeva lõunaks on paketi olulistes osades kokku lepitud, ütleb Barnier Junckerile, et tema arvates on saavutatud piisavat edu. Peale lõunasööki Mayga palub Juncker oma Euroopa Komisjoni meeskonnal kinnitada see seisukoht kolmapäevasel korralisel koosolekul.

May kohtub peale lõunasööki Tuskiga, kes seadis esmaspäeva "absoluutseks lõpptähtajaks", mil Suurbritannia peab täiendatud paketiga välja tulema. Tuski otsustada on see, millal alustada protsessi, kus liikmesriigid peavad otsustama, kas läbirääkimistel on saavutatud piisavalt edu. Selleks peab ta saatma igale liikmesriigile Ülemkogu järelduste mustandi. Ükski otsus pole enne ametlik, kui 27 liikmesriigi juhti on selles Ülemkogul ühehäälselt kokku leppinud.

Kui läbirääkimiste esimeses etapis saavutatakse edu, liiguvad osapooled kõneluste järgmisse faasi, kus arutlevad kaubanduse tulevikku. Need läbirääkimised tõotavad tulla samuti äärmiselt keerulised.

Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma märtsis 2019.