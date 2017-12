Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Madison lisas, et eelmisel aastal sõlmitud kokkulepe, kus Eesti esindajateks olid president Toomas Hendrik Ilves ja välisminister Jürgen Ligi, on pannud Eestile kohustuse rahastada propagandat, milles näidatakse majandusmigrante positiivses valguses ja soodustatakse multikultuursuse levikut ka Eestis.

Madisoni sõnul on Ameerika Ühendriikide otsus on tähtis kogu maailmale, mis näitab USA iseotsustamise võimekust ja iseseisva migratsioonipoliitika ajamist.

Mullu 19. septembril võeti New Yorgis toimunud pagulas- ja rändekonverentsil vastu New Yorgi deklaratsioon. Sellega võtsid riigid muuhulgas kohustuse tugevdada positiivset panust, mida annavad migrandid vastuvõtvate riikide majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Ühtlasi mõistis deklaratsioon hukka ksenofoobia pagulaste ja migrantide suhtes.

Trumpi administratsioon teatas esmaspäeval, et USA lõpetab ÜRO migratsioonikokkuleppes osalemise, sest see on ebajärjekindel ja vastuoluline.

