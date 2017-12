Tallinna veebilehel oli veel esmaspäeval Edgar Savisaare poliitblogi

"Edgar Savisaare tegemised on jätnud aastate jooksul nii sügava jälje, et veebilehelt nende eemaldamine alles käib," vastas linnavalitsuse pressiesindaja Janno Kauts BNS-i küsimusele, miks kajastab aadress linnapea.tallinn.ee praeguseni Edgar Savisaare tegemisi.

Veel esmaspäeva pärastlõunal sai linnapea tegemisi kajastavalt veebilehelt lugeda 2015. aasta septembrist pärit Savisaare kirjutist "Miks valitsus hoiab üleval kõrget elektrihinda?", samuti tema mõtteid pealkirjade all "Tallinna sügisesed tulevikuplaanid", "Tallinna volikogu usaldas järjekordselt Savisaart", "Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on sellisel kujul vaja laiali saata". 2014. aastast on nähtaval kirjutised "Edgar Savisaar: Lõpp alkopeole – Tallinn keelab tänaval joomise", "Leiutati uus värv – kriminaalroheline", "Sport on lahe!" ning vaadata videot "Tere, Edgar !".

Kell 13.50 oli blogi kadunud.

Harju maakohus kõrvaldas 2015. aasta septembri lõpus riigiprokuratuuri taotlusel korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatava Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare linnapea ametist.