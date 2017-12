Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles ERR-i raadiouudistele, et komisjon on ära kuulanud väikekaupmeeste esindajate arvamused, arutanud kaupmeeste liidu märgukirja ning otsustas, et eelnõu ei jõustu seadusena mitte 1. jaanuaril 2019 vaid sama aasta 1. juulil.

"Täna kiitis sotsiaalkomisjon teksti heaks ja teine lugemine toimub kolmapäeval ning eelnõu vastuvõtmine on planeeritud 13. detsembriks," kinnitas ta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et justiitsministeerium on oma tähelepanekud andnud ning sotsiaalkomisjon on seisukohad kujundanud.

"Ministeerium on võimalikku ettevõtlusvabaduse ja kaubamärgiõiguse riivet osundanud. Nüüd tuleb tunnistada, et ettevõtlusvabadust võib piirata, sest rahvatervise argument on kindlasti kaalukas. Eesti on õigusriik ja õigusriigis tuleb teha neid valikuid põhiseaduspäraselt ja küllap sotsiaalkomisjon kaalub kõiki argumente," arvas Reinsalu.

Eelnõu järgi laiendatakse tubakaseaduse reguleerimisala, et ennetada ja vähendada tubaka- ja nendega seonduvatest toodetest tuleneva sõltuvuse ja tervisekahjude levikut ühiskonnas.

Eelnõu näeb ette tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapaneku keelu, samuti nende kaubamärkide esitlemise keelu jaekaubanduse müügikohtades.

Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele.

Lisaks laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele ehk näiteks ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena ning müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega samas müügipakendis.

Eelnõu näeb ette ka e-sigarettide kättesaadavuse ja tarvitamise piiramise ehk e-sigareti kasutamine on edaspidi lisaks lasteasutustele keelatud kõigis teistes suitsetamiseks keelatud kohtades.

Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele.

Eelnõuga kehtestatakse nõuded ka elektroonilise sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele ning keelatakse tubakast erinevad maitsed e-sigarettides.

Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga.

Maksu- ja tolliametile antakse kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning politseiametnikele alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega vajaduse korral kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid noori.

Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, maitse- ja lõhnaainete keelule e-sigarettides, keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. juulini 2019.