Raplas sai nurgakivi riigigümnaasiumi uus hoone

Rapla riigigümnaasiumi uue maja pind on üle 3400 ruutmeetri ja selle ehitamine koos vana koolimaja renoveerimisega maksab 4,7 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi juhatuse esimees Kati Kusmin ütles, et Rapla uus koolihoone on 12. riigigümnaasium, mida riiklik kinnisvaraettevõte rajab koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Rapla saab tema sõnul erilise õpikeskkonna, kus ühendatakse vana ja uus ning arvestatakse riigigümnaasiumite rajamise parimaid praktikaid.

"Siin on partneriteks ehitusfirma, kes on aidanud ehitada ka Põlva gümnaasiumi. Neil on kogemus olemas ja arhitektuuribüroo Salto on teinud hästi palju tähelepanu ja tunnustust pälvinud Viljandi gümnaasiumi. Ma loodan, et nende eelnevate projektide kõik parimad teadmised on siia kooli ka sisse pandud," sõnas Kusmin.