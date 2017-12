"Mis puudutab Ukrainat, siis peame nägema Venemaalt rohkem samme õiges suunas. NATO on kindlalt pühendunud sellele, et näidata Ukrainale ja Venemaale, et tavapraktika ei saa jätkuda," ütles Kay Bailey Hutchinson Twitteris.

Venemaa ja USA presidendi eriesindajad Ukrainas peavad järgmisel nädalal neljanda kõnelustevooru, ütles USA suursaadik Venemaal Jon Huntsman esmaspäeval.

Ta ütles, et loodetavasti on Venemaa presidendi eriesindaja Vladislav Surkovi ja USA presidendi eriesindaja Kurt Volkeri eelseisvad kõnelused varasematest edukamad.

Kuigi eelmised kolm kõnelustevooru polnud piisavalt produktiivsed, siis asjaolu, et need üldse toimuvad, on Huntsmani sõnul lootustandev.

Surkovi ja Volkeri kohtumiste eesmärk on lahendada erimeelsused Venemaa ja USA positsioonides Ukraina konflikti asjus ja leida konfliktile lahendus.