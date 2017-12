Toomas Sildam: Reformierkonna interregnum

„Meie vastased ei ole meie sees, vaid erakonnast väljaspool.“

Nendele Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnadele tahaks vastu vaielda. Sest, olgem nüüd ausad: selleks, et näha suurima opositsioonipartei vastasmängijaid, ei pea vaatama väljapoole, vaid Reformierakonna sisse, nende enda sisetülide kaevikutesse.

Nähtavalt hakati neid kaevama kevadel 2014. Siis naases Reformierakonna algusaegade vapinägu Siim Kallas Euroopa Komisjonist Eestisse, Andrus Ansipi järgset valitsust tegema. Kodupartei mõjukate poliitikute vastuussitamine, mida võimendas meediasurve päädis aga sellega, et Kallas loobus ootamatult ja lendas tagasi Brüsselisse. Reformierakonna toonased sisemised jõujooned tõstsid peaministriks Taavi Rõivase. Tema vastaskandidaadiks oli siis siseminister Hanno Pevkur.

Kallase lähetamisest ja Rõivase tõstmisest jäi paljudesse solvumistunne.

Ja kui sügisel 2016 lõppes Rõivase jaks valitsust juhtida ning IRL-i ja sotside soov seda koos hoida, kukkus Eesti võimupartei staatusesse kerkinud Reformierakond mürtsuga opositsiooni. See tõi partei sisse ebakindlust ja lisas sealsetesse suhetenurkadesse pettumust, solvumist, kibedust.

Kui partei üks ülesehitajaid, samas ka partei rahastamisskandaaliga varjutatud Kristen Michal kaotas tänavu jaanuaris üldkogul häältega 635:1048 esimehe valimised Hanno Pevkurile, ei olnud see Reformierakonna uus algus. Algas hoopis interregnum, aeg ilma valitsejata. Pevkur võitis küll maakondade toel parteijuhi koha, ent tema meeskond on liiga õhuke, et erakonda ka tegelikult juhtida. Parlamendifraktsiooni mõjukas tiib hoidis valimistel ju Michali poole. Need hoiakud, et kes keda toetab, ei ole muutunud.

Rahulolematus ussitab nagu kehvas keldris talvituvas õunas.

Interregnumi lõpetajana hingab Pevkurile kuklasse Kaja Kallas, kes on juba öelnud, et tahab Euroopa Parlamendist lahkuda enne õiget tähtaega, 2019. aasta riigikogu valimiste eel. Reformierakonnale saavad need valimised katseks võtta revanš opositsiooni langemise eest ja uuesti võimule tulla. Ebaõnnestumine oleks parteile läbikukkumine, vähemalt mõneks ajaks totaalne.

Kristen Michali on ajakirjandus hakanud pidama Kaja Kallase seljataguse üheks kindlustajaks, et seeläbi teha tagasi Pevkurile esimehe valimiste kaotuse eest ja tagada ka enda isiklik mõjuvõim. Tema mõtiskleb nüüd intervjuus, kuidas Reformierakond võidab järgmised riigikogu valimised, aga ainult siis, kui eest veab õige liider ja on meeskond, kuid lisab, et sellise juhita tuleb seitse aastat õnnetut armastust.

Sellise avalduse tõlge näib olevat lihtne, aga isiklik: Hanno Pevkur selline liider ei ole.

On muidugi küsimus, kas Kaja Kallas ikka vajab Michali tuge, et sirutada käsi Reformierakonna esimehe ning suure töö ja hea õnne korral ka peaministri ukselingi järele? Ta ulatuks selle kõigeni ka täiesti iseseisvalt. Kohalikel valimistel sai Pevkur Tallinnas 3590 ja Kaja Kallas 3551 häält, mõlemad võtsid isikumandaadi, nende vahe on statistilise vea piires. Kuvandi mõttes oleks Kaja Kallas aga värske ja hoogne tulija, keda toetab ka isa Siim Kallase renomee. Küsimus on vaid – millal?

Pevkuri roll partei esimehena lõpeb põhikirja järgi jaanuaris 2019, kaks kuud enne parlamendivalimisi. Ent küsimus, kes juhib Reformierakonna läbi valimiskampaania, tõusetub juba korralisel üldkogul mai lõpus või juuni alguses 2018. Seal on kolm võimalust. Üldkogu pikendab Pevkuri ja praeguse juhatuse volitusi suveni 2019. Kaja Kallas kandideerib Reformierakonna esimeheks ja võidab. Parteijuhi kohale on rohkem kandidaate ja tuleb sisevõitluse uus laine. Täpselt ennustada on praegu keeruline, kuid võimupöörde nimel töötavad mitmed mõjukad reformierakondlased, lihvides strateegiat ja taktikat ning otsides endale liitlasi.

Kuigi Reformierakond sai kohalikel valimistel Eestis 19,5 protsenti häältest ja nad hoiavad 30 saadikuga jätkuvalt suurima parlamendifraktsiooni tiitlit, on praegu tegemist väsinud erakonnaga. Samamoodi jätkates kingib Reformierakond parlamendivalimiste võidu Keskerakonnale ja määrab vabatahtlikult end jätkama opositsioonis. On üllatav vaadata, kuidas isiklikud solvumised ja pettumused tõukavad enam kui 12 000 liikmega erakonna poliitikalava tahaserva.