Sotsiaalkindlustusamet saadab kahe nädala jooksul pensionäridele teated maksuvaba tulu arvestamise kohta järgmisel aastal, tuletades meelde, et töötaval pensionäril on võimalik esitada maksuvaba tulu avaldus nii pensioni kui ka palga kohta. Seitse protsenti pensionäridest kaotavad tuleval aastal praegusega võrreldes sissetulekutes, sest nende tulud on liiga suured.

Teated saadetakse mittetöötavatele pensionäridele. Lisaks saavad teated inimesed, kelle pension või hüvitis ületab 2100 eurot kuus. Palju keerulisem on olukord töötavate pensionäridega, kes on sunnitud nüüd ise oma tulude üle arvet pidama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pensionäride rühma "Sügiskuld" tegevusjuht Oivi Olle ütles inimesed ei saa täpselt aru, mis toimuma hakkab. "Kuidas nii elada, et keegi kellegile kuskile võlgu ei jää. Kellel oli siin eelnevalt tulumaksuvabastus tehtud - nemad ei saanud enam aru, kas minna uuesti pikendama või mitte minna ja nii saigi otsustatud, et las tuleb asjatundja ja räägib milles asi on," ütles Olle.

Sotsiaakindlustusamet saab aga selgitada, et järgmisest aastast võidavad need isikud, kelle pension ja töötasu mõlemad on väiksemad kui 500 eurot. Selleks tuleks tulumaksuvabastuse avaldus lisaks sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandjale.

"Võidavad need inimesed, kelle pension on väiksem kui 500 eurot, kelle sissetulek töötasu näol on väiksem. Nemad saavad maksimaalselt ära kasutada seda võimalikku 500 eurot miinimumi igas kuus," selgitas sotsiaalkindlustusameti nõunik Evelyn Hallika.

Riigikogu menetleb praegu seadusmuudatust, mis lubaks senise ühe asemel kahte avaldust esitada.

"Mõistlikum on ikkagi see 500 tulumaksuvaba miinimumi pensioni puhul. Juhul kui see hõlmab kogu seda summat. Kui pension on väiksem kui 500, siis tahes tahtmata. Aga katta terve pension oleks mõistlik ja siis ülejäänud osa palgast," rääkis Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Selline muudatus puudutab umbes 70 000 inimest. Kuid näiteks keskmist, 416 eurost pensioni saav, kuid töötav isik hakkab võrreldes tänasega kaotama juba 900 eurose palga juures. Selliseid pensionäre on Eestis seitse protsenti.

"Kui me võtame arvesse, et järgmine aasta oleks maksuvaba tulu olnud 190 eurot, siis peaks see koht, kus töötav pensionär hakkab kaotama olema 1333 eurot brutosissetulekut kuus. Sealt edasi hakkab ta iga euro puhul 56 senti kaotama võrreldes sellega, mis oleks olnud 2018. aastal," selgitas Attela advokaadibüroo vandeadvokaat Madis Uusorg.

Palgatööline hakkab kaotama alates 1776 eurost, selletõttu hakkabki töötav pensionär kaotama rohkem, kui tavaline töötaja, nentis Uusorg.