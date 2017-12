Liiklusõnnetustes on tänavu hukkunud 43 inimest

Sel aastal on 11 kuu jooksul on liiklusõnnetuses elu kaotanud 43 ning viga saanud ligi 1300 inimest.

Novembrikuu lõpu seisuga on Eestis juhtunud ligi 1300 liiklusõnnetust, milles inimesed said vigastada, ütles BNS-ile Põhja prefektuuri pressiesindaja. Neis õnnetustes kaotas elu 43 ja vigastada sai 1286 inimest. Aasta tagasi oli liiklusõnnetustes hukkunuid 68.

Novembris sai liiklusõnnetustes surma kaks juhti. Mõlemad õnnetused toimusid Pärnumaal Häädemeeste vallas. Kuu alguses hukkus Pärnumaal 61-aastane bussijuht ning novembri teises pooles kaotas elu 53-aastane juht, kelle auto põrkas kokku veoauto haagise lastist vabanenud tööstusliku paberrulliga.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe märkis, et möödunud aasta november oli veelgi traagilisem. "Toona hukkus kümme liiklejat, kellest kolm olid jalakäijad. Seitsme inimese elu katkes sõidukite kokkupõrgete tõttu," lausus Tikerpe. "Sel novembril ükski jalakäija ei hukkunud, kuid tänavu pole jõudnud koju seitse jalakäijat. Ja nähes seda, kui paljud jalgsi liikuvad inimesed pole vaevunud helkurit enda külge kinnitama või tormavad ükskõikselt teele, siis arvan, et see arv kasvab."

Möödunud kuul juhtus kõige rohkem inimkannatanuga õnnetusi Harjumaal. 70 avariis sai vigastada 82 inimest. Alkoholi tarvitanud juhid osalesid 29 õnnetuses, mille tagajärjel vajas arstide abi 12 inimest. Alkoholi tarvitanud juhid põhjustasid mullu 11 kuuga rohkem kui 500 inimkannatanuga õnnetust. Neis sai surma kaheksa ja vajas ravi ligi 200 inimest.

Purjus roolikeerajad on sel aastal põhjustanud 458 õnnetust, neist rohkem kui 200 Harjumaal. Joobes juhtide põhjustatud õnnetustes hukkus üheksa inimest, neist neli Lääne-Virumaal, neli Ida-Virumaal ja üks Hiiumaal ning vigastada sai 167 liiklejat - 50 Harjumaal, 16 Lääne-Virumaal, 15 Pärnumaal, 14 Ida-Virumaal, 12 Raplamaal.

Ka on politseinikud tänavu roolist eemaldanud 5940 alkoholi tarvitanud ning 6003 juhtimisõiguseta juhti. Kõrvaliste tegevuste eest roolis karistati 2509 juhti. Mullu karistati kõrvaliste tegevuste eest roolis 11 kuu jooksul 1380 juhti. Turvavarustuse mittekasutamise eest on tänavu karistada saanud 4473 inimest

Tikerpe toonitas, et lapsevanemad peaksid lastele üle kordama ohutu liiklemise põhitõed ja vaatama, et neil oleks küljes helkur. "Selleks, et sõnum oleks lastele selge, peavad täiskasvanud ise ka liiklema nõnda, nagu nad lastele räägivad. On raske lastele selgeks teha, et teed ületatakse rohelise tulega, kui igapäevaselt jooksevad punase tule saatel teele helkurita pereemad ja –isad."

Tikerpe lisas, et ohutu teeületus pole ainult jalakäija asi. „Kui juht läheneb reguleerimata ülekäigurajale, siis on ka temal kohustus veenduda, et teele pole astumas inimest. Hiljem saab tõesti selgeks, kes kellele teel pidi andma või kellel oli õigus, kuid see enam inimest tagasi ei too,“ ütles Tikerpe.