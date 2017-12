EL lepib peagi kokku andmete vabas liikumises

Kas näiteks ilma- ja liiklusinfo Brüsseli eurokvartalist või mis iganes muust valdkonnast pärinevad isikustamata andmed peaksid jääma Belgiasse või võib neid hoida ja töödelda kus iganes Euroopa Liidus, miks mitte Tallinnas? Andmete vaba liikumine annaks Euroopa ettevõtetele, eriti väiksematele uued võimalused ja hoogustaks majandust. Telekomiministrid noogutasid täna üldiselt heakskiitvalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui sõnavõtte kuulata, siis ma julgen arvata, et saame jõulukingituse," ütles Urve Palo.

Enne veel tuleb ametnikel veeta pikk õhtu ja öö, et hommikuks täiendatud tekstiga välja tulla. "Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt soovivad mitmed riigid täpsustusi ja erandeid.

"Eesmärk on ju selles, et andmed saaksid vabalt liikuda ja kui meil on väga palju erandeid, siis see ei täida seda eesmärki, aga näiteks julgeolekuteemal see on arusaadav erandinõue ja see ka tuleb," lausus Palo.

Ministrid kinnitasid täna ka kiire 5G sidevõrgu arendamise kava. Selle järgi on juba 2020. aastal igas euroliidu riigis vähemalt üks linn, kus 5G ühendus on kättesaadav.