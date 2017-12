Leht: Rootsi välisministeeriumist kadusid sajad dokumendid

Selgus, et kadunud on sadu dokumente, eriti neid, mis puudutavad Rootsi tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks ÜRO-s, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni ei ole teada, kuidas dokumendid kadusid. Välisministeerium enne juurdluse lõppu juhtunut ei kommenteeri.

"See on, mida me praegu teame, aga kerkib mitmeid küsimusi. Kas keegi on üritanud midagi varjata, mingit infokildu Rootsi ÜRO Julgeolekunõukokku kandideerimisega seoses? Seda me ei tea, sest just neid dokumente meie käes ei ole," ütles Riksdagi Mõõdukate fraktsiooni välispoliitika pressiesindaja Karin Enström.