Eelnõu järgi hakkab iga õpilasega kaasas käima pearaha.

Haridusminister Mailis Reps kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et pearaha suurus hakkab sõltuma lapse puude raskusest. Kultuurikomisjon ei ole veel otsustanud, millal eelnõu suurde saali saadetakse, kuid see peab toimuma enne riigieelarve vastuvõtmist.

"Lepiti kokku jah, et lapsed on jaotatud nagu tavalastest, kes vajavad kohati tuge ja selleks on tugiteenuse raha, siis on lapsed, kes vajavad veidi rohkem tuge, nendel on siis kahekordne pearaha pluss siis tugiteenuse raha ja kolmas grupp on eriti rasked lapsed, kes vajavad juba sellist tuge, mis on neljakordne pluss neljakordne tegevustoetus," selgitas minister.

ERR küsis Repsilt, kas see neljakordne koefitsient ei ole nende laste puhul, kes on väga raskes seisus ikkagi väike, sest varem on see koefitsient suurem olnud.

"Osade laste puhul on see olnud jah oluliselt suurem, aga neid on olnud väga vähe. Nende puhul tundub täna, et me püüame leida lahendusi kasvõi sellise rahulikuma üleminekuga. Aga neid lapsi, kes täna juurde saavad, on palju olnud," rääkis Reps.