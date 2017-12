ERR Brüsselis: EL on andmas Mayle manööverdamisruumi

Suurbritannia ja Euroopa Komisjon ei jõudnud esmaspäeval kokkuleppele Suurbritannia lahkumistingimustes. ERR-i Brüsseli korrespondendi Johannes Tralla sõnul on EL andmas Briti peaministrile Theresa Mayle manööverdamisruumi, et kodumaal pinged maha võtta.

"Kuigi tänane tulemus on kindlasti paljudele pettumus, sest loodeti, et tuleb otsustav kokkulepe ära, siis arvestades meeleolusid, mis valitsesid pärast pikaleveninud lõunasööki pressikonverentsil, tundub, et Euroopa institutsioonid on andmas Theresa Mayle natukene manööverdamis- ja selgitamisruumi, et ta saaks kodused pinged maha võtta," rääkis Tralla "Aktuaalsele kaamerale".

"Tundub, et Suurbritannial on ikkagi tõsi taga, et kokkulepe Euroopa Liiduga saavutada. Väga paljudes küsimustes on juba Brüsseli soovidele vastu tuldud ja Theresa May on Brüsselis tagasi kolmapäeval, et kõnelusi jätkata," lisas ta.

Tralla sõnul paistab, et üheks viimaseks takistuseks kokkuleppele jõudmises on Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiri küsimus.

"Diplomaatide andmetel, kes tänaseid kõnelusi väga lähedalt jälgisid, oli tegelikult läbimurre juba saabumas ja Suurbritannia oli teinud pakkumise, kus väidetavalt ei tekiks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele piirikontrolli, mis on olnud Euroopa Liidu tingimus, vaid Põhja-Iirimaa säilitaks seni, kuni pole lõplikku lahendust Suurbritannia lahkumise ja uue suhte osas, teatud mõttes regulatiivsed reeglid, samad reeglid, mis on Euroopa Liidus," selgitas Tralla.

"Aga kui see sai teatavaks Põhja-Iiri unionistidele, keda on Mayl väga vaja, et hoida parlamendis enamust, siis tõusis sellest suur protest ja pahameel ja May oli sunnitud täna kõnelused katkestama. See on info, mis tuli diplomaatidelt. Ametlikku kinnitust sellele ei ole, aga kui vaadata Briti meediat, siis ainult sellest täna kirjutatakse," lisas ajakirjanik.