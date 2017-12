Suurbritannia ja Euroopa Komisjon ei jõudnud esmaspäeval kokkuleppele Suurbritannia lahkumistingimustes. ERR-i Brüsseli korrespondendi Johannes Tralla sõnul on EL andmas Briti peaministrile Theresa Mayle manööverdamisruumi, et kodumaal pinged maha võtta.

"Kuigi tänane tulemus on kindlasti paljudele pettumus, sest loodeti, et tuleb otsustav kokkulepe ära, siis arvestades meeleolusid, mis valitsesid pärast pikaleveninud lõunasööki pressikonverentsil, tundub, et Euroopa institutsioonid on andmas Theresa Mayle natukene manööverdamis- ja selgitamisruumi, et ta saaks kodused pinged maha võtta," rääkis Tralla "Aktuaalsele kaamerale".

"Tundub, et Suurbritannial on ikkagi tõsi taga, et kokkulepe Euroopa Liiduga saavutada. Väga paljudes küsimustes on juba Brüsseli soovidele vastu tuldud ja Theresa May on Brüsselis tagasi kolmapäeval, et kõnelusi jätkata," lisas ta.

Tralla sõnul paistab, et üheks viimaseks takistuseks kokkuleppele jõudmises on Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiri küsimus.

"Diplomaatide andmetel, kes tänaseid kõnelusi väga lähedalt jälgisid, oli tegelikult läbimurre juba saabumas ja Suurbritannia oli teinud pakkumise, kus väidetavalt ei tekiks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele piirikontrolli, mis on olnud Euroopa Liidu tingimus, vaid Põhja-Iirimaa säilitaks seni, kuni pole lõplikku lahendust Suurbritannia lahkumise ja uue suhte osas, teatud mõttes regulatiivsed reeglid, samad reeglid, mis on Euroopa Liidus," selgitas Tralla.

"Aga kui see sai teatavaks Põhja-Iiri unionistidele, keda on Mayl väga vaja, et hoida parlamendis enamust, siis tõusis sellest suur protest ja pahameel ja May oli sunnitud täna kõnelused katkestama. See on info, mis tuli diplomaatidelt. Ametlikku kinnitust sellele ei ole, aga kui vaadata Briti meediat, siis ainult sellest täna kirjutatakse," lisas ajakirjanik.

Tralla: piiriküsimus on kujunenud arvatust suuremaks teemaks

Tralla tõdes "Välisilmale" antud intervjuus, et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiri küsimus on kujunenud Brexiti kõnelustel suuremaks teemaks kui paljud arvasid.

"Diplomaadid olid veel päraslõunal üsna kindlad, et kokkulepe tuleb. Väidetavalt oli Euroopa Komisjoni pressiteenistuses juba valmis kirjutatud rõõmusõnumid sellest, kuidas Suurbritannia ja Euroopa Liit on lahkumisläbirääkimistes jõudnud läbimurdeni, kuni helistas Theresa May Põhja-Iirimaa partneritele," rääkis Tralla

"Pärastlõunal tuli Põhja-Iirimaa unionistide partei (DUP) juhilt Arlene Fosterilt avaldus, et mingil juhul ei saa Põhja-Iirimaa olla nõus, et Põhja-Iirimaa ja Iirimaa jäävad Euroopa Liidu regulatsioonidega omavahel kuidagi kokku ja Põhja-Iirimaa oleks justkui Suurbritanniast eraldi. Belfast süüdistab Dublinit selles, et püütakse vaikselt Iirimaa taasühinemise nimel tööd teha," lisas ta.

Tralla sõnul on probleemi tekitanud vaid sõnastus, mis ütleb, et "2019. aastal, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub, ei tohiks tulla Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel piiri, tollikontrolli ja kogu saarel peaks jääma kehtima Euroopa Liidu regulatsioonid või vähemalt Põhja-Iirimaa peaks võtma üle EL-i standarditega n-ö kattuvad regulatsioonid".

Tralla sõnul on tegemist Suurbritannia sisepoliitilise probleemiga ning May peab leidma viisi, kuidas veenda oma koalitsioonipartnerit.

"Ühelt poolt on Mayl kodustelt euroskeptikutelt nii oma parteis kui ka teistes poliitilistes jõududes väga tugev surve selles, et ta on teinud juba liiga palju järeleandmisi. Teiselt poolt Iirimaa ähvardab vetostada kokkuleppe, mis ei arvesta suure reede kokkuleppega. Ja nüüd veel väike koalitsioonipartner ütleb, et nemad ei ole selle kokkuleppega nõus," ütles Tralla.

"Kui paneme siia juurde veel selle, mida Šoti iseseisvuslaste liider Nicola Sturgeon täna ütles, et kui juba Põhja-Iirimaale saab anda erandi, millega nad jääksid justkui EL-i regulatsioonide hõlmata, siis tahaks ka Šotimaa sellist kokkulepet. Surve Mayle on erakordselt suur, aga tundub, et tal on siiski huvi kokkuleppega lõpuni minna, sest kõik signaalid Londonist räägivad sellest, et May jätkab kõnelusi juba sel nädalal," lisas ajakirjanik.