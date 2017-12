Kiili: Kaitseliit on suuteline vastupanu osutama

Eesti territoriaalkaitses on keskne roll Kaitseliidul. Riigikaitse arengukavas on Kaitseliidu kohta öeldud, et see on kui turvavaip, mis katab kogu maad, vahendas "Välisilm".

Kiili hinnangul on Kaitseliit talle pandud ülesandega hakkama saanud.

"Meile püstitatud ülesanne või vähemalt progress, mis on toimunud, on olnud hea. Ma oma inimestele just ütlesin, et lasen omale korraks nõrkuse tunda ka rahulolu, rahulolu selle üle, kuhu oleme jõudnud. Samas tuleb vaadata, kuhu me jõudma peame, sinna on veel väga pikk tee," rääkis Kiili.

Kaitseliidus on praegu 26 000 liiget ning eesmärk on jõuda 30 000 liikmeni. Reservväelasi on umbes 60 000. Kiili sõnul on aga numbritest tähtsam see, mida Kaitseliit suudab anda.

"Me räägime siin võimetest ja milliseid võimeid toodetakse või luuakse. Aga väikeriigis me peame vaatama, kuidas neid võimeid kombineerida teiste ametkondadega. Oleme ju endale väga selgelt aru andnud, et meie vastas on täna hübriidoht, mitte lineaarne oht. Sellise ohu vastu saab ainult laia riigikaitse käsitlusega," selgitas kindralmajor.

Reservkolonelleitnant Leo Kunnas ütles eelmisel nädalal "Välisilmas", et Eesti väed ei vasta operatiivvajadusele.

"Artikkel 5 iseenesest ei tee ühtki pauku. Selleks on vaja sõjaaja relvajõude, kelle selge ülesanne on see, et me suudaks siin liitlasvägede põhijõudude saabumiseni vastu pidada. Meil ei ole seda võimalik teha selle suurusega kaitseväega, mis meil on, eriti ei ole meil võimalik seda teha praeguse juhtimisstruktuuriga, kus näiteks kaitseringkondasid ei ole. Me peame ise esmase kaitsevõime ülesehitamisel tegema palju suuremaid jõupingutusi ja panema seda raha õigetesse kohtadesse," rääkis Kunnas.

Mitu analüüsi on samuti öelnud, et võimalikul Ida poolt tuleval vastasel võib Tallinnani jõudmine võtta aega 60 tundi.

Kiili sõnul suudab Eesti vastupanu osutada.

"Mina julgen küll väita, et oleme suutelised vastupanu osutama. Me võime teha kaks väga olulist viga riigikaitse planeerimisel. Esimene on loomulikult see, kui me alahindame vastast, aga teine on see, kui ülehindame. Kui me ülehindame, siis me hakkame ka ressurssi valesse kohta suunama," rääkis ta.