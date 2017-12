Trump asus toetama ahistamisskandaalis senaatorikandidaati

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Eesti Vegan Selts teatas möödunud nädalal oma kodulehel, et lõpuks ometi on vegantoit Eesti lasteaedades lubatud. Terviseameti teatel ei vasta see aga päriselt tõele - riik ei saa veganlust keelata, kuid ei poolda seda.

Indias vanglast vabastatud laevakaitsjate majutusasutused on kinnitanud meeste elamiskoha dokumendid ning see tähendab, et teisipäeval tuleb neil minna vaid välismaalaste ametisse, kes peaks andma väljasõiduviisa, ütles Indias viibiv ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Trump on varem nimetanud süüdistusi murettekitavaks. Hiljem on president hoiatanud Alabama valijaid Moore'i vastaskandidaadi eest, kelleks on demokraadist Doug Jones ja kelle valimist peab Trump katastroofiks.

Mitmed naised on 70-aastast poliitikut süüdistanud ahistamises. Moore on süüdistused tagasi lükanud.

