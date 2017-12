Eesti laevakaitsjad peaksid teisipäeval India ametivõimudelt saama kätte kauaoodatud väljasõiduviisad ning meestele on kojulennuks piletid broneeritud.

Indias viibiv ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg rääkis raadiouudistele, et Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ja konsul Mats Kuuskemaa lepivad teisipäeval vanglast vabastatud laevakaitsjatega kokku ajas, et minna koos välismaalaste registreerimise ametisse ja saada kätte kauaoodatud väljasõiduviisad.

"Lennupiletid on järjest broneeritud, kuna eile ei jõudnud, siis tuli need tühistada, kuid ka tänaseks on lennupiletid broneeritud," ütles Maiberg.

Tema sõnul on mehed saanud kätte ka keelatud asjade nimekirja, et vaadata oma asjad ja kotid üle, et lennule minnes ei rikutaks mingeid reegleid.