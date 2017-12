OTSE kell 10: Ratas teeb riigikogus ülevaate Eesti EL-i eesistumisest

Peaminister Jüri Ratas keskendub oma selle aasta ülevaates valitsuse tööle Euroopa Liidu Nõukogu juhtimisel. "Ehkki eesistumise päris lõpuni on jäänud veel mitu nädalat ning mitmete oluliste teemade puhul on need nädalad otsustava tähtsusega, saab juba praegu öelda, et anname eesistuja vastutuse edasi rahuliku südamega ja teadmises, et oleme andnud endast parima," ütles Ratas istungi eel.

Peaminister on seisukohal, et Eesti on pärast seda poolaastat teistsugune riik. "Oleme targemad, kogenumad ja enesekindlamad kui enne. Oleme õppinud ja pingutanud ning hakkama saanud," ütles Ratas.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut tõstab oma kõnes esile teemad, millele keskendusid rahvusparlamendid möödunud poolaasta jooksul Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni eestvedamisel. Need teemad on Euroopa Liidu tulevik, konkurentsivõime ja turvalisus.

Vitsuti sõnul tähendas Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine riigikogule kohustust ja võimalust juhtida viite parlamentaarset istungit ja ühte töörühma ning kehtestada nende päevakorraseade.

Järgmisel poolaastal toimub Tallinnas veel parlamentide peasekretäride istung. riigikogu Euroopa Liidu nõukogu eesistumise lõpetab parlamentide spiikrite kohtumine 2018. aasta 23. ja 24. aprillil.