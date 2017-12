Justiitsministeerium tahab laiendada üürileandjate õigusi

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Eesti Vegan Selts teatas möödunud nädalal oma kodulehel, et lõpuks ometi on vegantoit Eesti lasteaedades lubatud. Terviseameti teatel ei vasta see aga päriselt tõele - riik ei saa veganlust keelata, kuid ei poolda seda.

"Pealegi, kui praegu on õigus nõuda tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses, siis meie ettepanek on kaaluda selle suurendamist. Näiteks maapiirkondades võib kolme kuu üüriraha olla suhteliselt väike," leidis Reinsalu.

Samuti tahab ministeerium tõsta viivisemäära, praegu on tähtajaks üüri maksmata jätmise korral viivis kuni 24 protsenti aastas, kuid ministeerium hinnangul võiks see olla kuni kolmekordne seadusejärgne viivisemäär.

Reinsalu tõdes, et kui praegu on keelatud eluruumi lepingute puhul leppetrahve sõlmida, siis ministeerium teeb ettepaneku seda mingis ulatuses siiski võimaldada.

"Me pakume välja, et üürileandjal oleks võimalik leping üles öelda ka väiksema võla korral või kaotada lisatähtaja andmise kohustus," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul on praegu üürileandjal õigus üürileping lõpetada juhul, kui üürnik on jäänud võlgu kolm järjestikust kuud ning peale selle tuleb talle anda veel lisatähtaeg.

"Kui üürileandjatel on rohkem tagatisi, julgevad inimesed kortereid rohkem välja üürida. Kui turul on rohkem kortereid, on ka üürihinnad madalamad," märkis ta.

