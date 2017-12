Kui jätta kõrvale Vabaerakonna katuseraha suunamine MTÜ-le Eesti Külaliikumine Kodukant, on konkurentsitult suurim summa tänavustest katuserahadest Keskerakonna poolt MTÜ-le Voore antav 50 000 euro suurune toetus.

Enamjaolt jäävad katuseraha summad vahemikku 5000-10 000 eurot. See, 50 000 euro suurune summa torkab sellepärast silma ja on ette nähtud Voore mõisa 3D mudeli koostamiseks.

Krediidiinfo järgi tegutseb MTÜ Voore Saue vallas Voore mõisas. Selle juhatuse liige on Kristjan Sakk, kes on omakorda koos keskerakondlase Erki Savisaarega MTÜ Ekuubis juhatuse liige. MTÜ Ekuubis tegeleb aga just erinevate 3D lahenduste koostamisega.

Ekuubis pälvis tähelepanu 2015. aastal, kui Eesti Ekspress kirjutas, et Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) eraldas sellele 243 000 eurot toetust ID-kaarti tutvustava mängu "Uos" tootmiseks. Ekuubis lisas kohustusliku omafinantseeringuna ligi 43 000 eurot. Vaatamata suurele investeeringule mängu edu ei saatnud. Lisaks tekitas küsimusi mängu loomiseks eraldatud summa, sest väidetavalt suutnuks sarnast teenust pakkuvad teised firmad hakkama saada 30 000-60 000 euroga.

Koos Erki Savisaarega on Kristjan Sakk teinud veel mujalgi koostööd. Savisaar on olnud koolitaja Sakki firmas Edunet ja koos on koostatud ka IT-õpperaamatuid.

Ühtegi erakonda Kristjan Sakk ei kuulu.

Fraktsioonijuht: toetus on vajalik Eesti ajaloopärandile

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu põhjendas MTÜ Voorele raha andmist järgmiselt.

"Keskerakonna fraktsioon on otsustanud läbi regionaalsete investeeringute toetada mitmeid ajaloolisi hooneid, sealhulgas kirikute ja muuseumide renoveerimist. Kahtlemata on ka muinsuskaitse all olev Voore mõis Harjumaal oluline kultuuriobjekt, mille korrastamisega on Voore MTÜ aastaid tegelenud. 3D mudel võimaldab ajaloolise mõisa avada külastajatele ekskursiooniks esialgu virtuaalselt ning annab aimu, milline saab kompleks tulevikus olema. Usume, et toetus Eesti ajaloopärandile on vajalik," kommenteeris Sarapuu.

Sarapuu rõhutas, et Erki Savisaar ega ükski teine Keskerakonna liige ei kuulu Voore MTÜsse.

Sarapuu lisas, et kes saab olema toetuse saaja lepingupartner on küsimus toetuse saajale ning sellist arvestust fraktsioon ei pea. "Regionaalsete investeeringute toetuse jagamine ja kasutamine on reglementeeritud, sealhulgas tuleb toetuse saajal esitada raha kasutamise aruanne vastavale ministeeriumile," sõnas Sarapuu.

Kristjan Sakki ei ole ERR-il õnnestunud telefoni teel tabada alates eelmisest reedest. ERR saatis küsimused esmaspäeva õhtul Krisjtan Sakkile ja ka Erki Savisaarele, kes veel ei ole vastanud.