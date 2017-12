Pärast aastatepikkusi arvukaid katseid müüs Narva 2016. aasta suvel lõpuks 331 150 euro eest Raudsilla 1 asuva endise 7. kooli krundi, kirjutab Põhjarannik. Sealt avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele.

Krundi ostis Tartu firma AS Vallikraavi Kinnisvara, kes kohustus investeerima sellesse piiri ääres asuvasse maasse kuue aasta jooksul etapiviisi 3,11 miljonit eurot. Ostu-müügilepingus on projekti eesmärgina kirjas korruselamu ehitus.

ASi Vallikraavi Kinnisvara kaasomanik on tuntud ettevõtja, ehitusfirma Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg. Sel nädalal rääkis ta Põhjarannikule, et praeguseks juba lammutatud koolimaja krundil on käimas detailplaneering, ent see on keeruline ja võtab palju aega, kuid ta kinnitas optimistlikult, et ehitus algab kindlasti. Tema sõnul peaks ehituse tulemusel valmima keskmisesse hinnaklassi kuuluv eliitmaja.

"Praegu valitseb Narva kinnisvaraturul anomaalia, mida on raske mõista," arutles Tuulberg, kes on ka ise pärit Ida-Virumaalt, täpsemalt Kohtla-Järvelt. "Näiteks Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korruselamut; Pärnus on elanikke 40 000, kuid korruselamuid on seal rajatud juba ei tea kui palju."

Tuulbergi sõnul on Narvas selliste teerajajate ja nende kogemuste puudumise tõttu ka ehituseks vajaliku kapitali saamine küsitav.

"Mitte ükski pank ei tule meile siin appi, me peame ise selle ehitusega hakkama saama. Seepärast on meile oluline teha kõike etapiviisi ja olukorda jälgida," sõnas ta.