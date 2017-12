Ukraina julgeolekuteenistuse SBU pressiteenistuse teatel peeti Saakašvili kinni kuritegelike organisatsioonide tegevusele ja nende kuritegude varjamisele kaasaaitamise kriminaalasjas.

"Korrakaitsjad esitasid Saakašvilile tema advokaadi juuresolekul kahtlustuse kuritegude kordasaatmises," öeldi pressiosakonnast.

Samas piirasid Saakašvili toetajad teda minema sõidutanud eriteenistuse väikebussi sisse, murdsid ukse lahti ja said ta sealt välja, vahendas Lenta.ru.

Saakašvili pidas lühikese kõne ja tänas toetajaid.

Interfaxi korrespondendi teatel tõid korrakaitsjad Saakašvili välja tema Kostjolna tänav 7 asuvast kodust, mis hommikul ka läbi otsiti.

Hoone juures oli arvukalt korrakaitsjaid, kes moodustasid koridori, Saakašvili pooldajaid ja ajakirjanikke. Saakašvili jüngrid üritasid takistada tema majast väljatoomist, aeg-ajalt tekkis maja juures rüsin ja sõnavahetus.

Kostjolna tänav oli liiklusele mõnda aega suletud. Lõpuks suutis kinnipeetud Saakašviliga väikebuss sõita Kostjolna tänavalt politsei ja pooldajate saatel Trjohsvjatõtelska tänavale ja suunduda Euroopa väljaku poole, kuid jäi kinni teiste autode taha.

Thbilisis ei välistata Saakašvili kodumaale väljaandmist

Advokaat Bekha Basilia märkis, et Saakašvili kinni võtmine oli ebaseaduslik.

"Ukraina võimude teod on sedavõrd seadusevastased, et nad võivad Saakašvili täiesti välja anda Gruusiale, kus tema vastu käib mitu kohtuprotsessi," ütles advokaat.

Tema sõnul menetletakse kohtus praegu kiirkorras Saakašvili ametivolituste ületamise asja, sealhulgas presidendina armuandmist neljale politseinikule, kes mõisteti süüdi pangatöötaja Sandro Girgvilani tapmises.

"Prokuratuur ütles otse, et enne detsembri lõppu tuleb selles asjas kohtuotsus. Protsessid Ukrainas langevad kahtlaselt kokku selle Saakašvili-vastase protsessiga Gruusias," ütles Basilia.

Gruusia parlamendi õiguskomisjoni esinaine Eka Beselia ütles, et Saakašvili võidake anda välja riikide kahepoolse koostöö korras.

"Minu teada saadeti palve Saakašvili väljaandmiseks nii Ukraina justiitsministeeriumile kui ka prokuratuurile. Ühes tema vastu algatatud asjas väljastas Gruusia kohus otsuse Saakašvili vahi alla võtmiseks, kui ta peaks Gruusia alale ilmuma," sõnas Beselia.

Ukraina peaprokurör: Saakašvili sai ärimehelt pool miljonit dollarit

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko ütles, et Saakašvili sai oma tegevuse eest Ukrainas end Venemaal varjavalt ärimehelt Sergi Kurtšenkolt pool miljonit dollarit.

"Ukraina kodanik Severion Dengadze pöördus Saakašviliga kooskõlastatult usaldusisiku kaudu Sergi Kurtšenko poole, kes end varjab... Saakašvili tegevuse stabiilse rahastamise küsimuses vastuseks kuritegeliku rühma huvide kaitsmise eest. Oleme tuvastanud, et Saakašvili sai Venemaalt umbes pool miljonit dollarit," ütles peaprokurör teisipäeval Kiievis teabetunnis.

Lutsenko andmete kohaselt "viidi läbi erioperatsioon, mille käigus tuvastati mitme poliitiku, sealhulgas Saakašvili koostöö Viktor Janukovõtsi kuritegeliku rühmaga, esmajoones Kuptšenkoga, kellelt saaduga Saakašvili ja tema lähikondlased rahastasid enda algatatud meeleavaldusi".

Tema sõnutsi oli nende meelavalduste eesmärk võimu haaramine Ukrainas ja abi Janukovõtsi-Kurtšenko kuritegelikule rühmale nende kohtuliku jälitamise lõpetamiseks ja omal ajal kuritegelikul teel Ukrainas soetatud omandi tagasisaamiseks.

Lutsenko kinnitas ka, et kõik see toimus Ukraina eriteenistuste jälgimise all. "Pool sellest summast anti Dengadzele üle Ukraina eriteenistuste jälgimise all - rahatähtede seerianumbrid märgiti üles ja ülendmine tuvastati," ütles peaprokurör.

Tema sõnutsi tegi julgeoleku ja prokuratuuriga koostööd mitu Moskvas asuvat ukrainlast, tänu kellele said Ukraina korrakaitsjad heli- ja videomaterjali, mis tõestab, et Kurtšenko rahastas "Vene julgeolekuteenistuse koordineerimisel" Saakašvilit.

"See võimaldas meil täna avalikustada need heli- ja videotõendid Saakašvili rahastamise kohta Kurtšenko ja teiste kuritegeliku organisatsiooni liikmete poolt, kes on otseselt seotud FSB-ga," ütles Lutsenko.

Teabetunnis mängiti maha Dengadze vestlus Kurtsenko usaldusisikuga Saakašvili võimalike meeleavalduste rahastamise kohta.