Erdoğan Trumpile: Jeruusalemma tunnustamine on viimane piir

eruusalemma staatus on moslemitele viimane piir, hoiatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan teisipäeval USA riigipead Donald Trumpi, kel on kavas seda Iisraeli pealinnana tunnustada.

"Härra Trump! Jeruusalemm on moslemitele punane joon," ütles Erdoğan kõnes võimuerakonnale ja hoiatas, et kui Trump sellise sammu astub, kutsub Türgi kokku Islami Koostöö Organisatsiooni (OIC) ja võib minna isegi nii kaugele, et katkestab sidemed juudiriigiga.

Kõrge Palestiina ametnik hoiatas omakorda, et kui USA peaks tunnustama Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, tähendaks see, et president Donald Trumpi püüdlused Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks on läbi.

"See hävitab täielikult igasuguse võimaluse, et ta saaks mängida ausa vahekohtuniku rolli," märkis Palestiina presidendi Mahmud Abbasi nõunik Nabil Shaath ajakirjanikele.

"See välistab ... sajandi leppe," lisas ta, viidates Trumpi lubadusele saavutada keeruline rahulepe Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Ka Saudi Araabia väljendas teisipäeval tõsist muret USA plaani üle tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja hoiatas, et sel võivad olla Palestiina-Iisraeli konfliktile rängad tagajärjed.

Trump peaks sel nädalal Jeruusalemma staatuse kohta otsuse langetama, suure tõenäosusega loobub ta aastatepikkusest poliitikast, mis toob aga kardetavasti kaasa palestiinlaste ja araabia maailma raevupuhangu.

"Saudi Araabia on tõsises mures teadete pärast, et USA administratsioon kavatseb tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja oma saatkonna Jeruusalemma kolida," ütles uudisteagentuur Saudi Press Agency välisministeeriumi allikatele tuginedes.

"Sel sammul on tõsised tagajärjed ja see komplitseerib Palestiina-Iisraeli konflikti veelgi. See kahjustab ka kestvaid katseid rahuprotsess uuesti käima lükata."