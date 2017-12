Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) lahkunud Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna on pikalt puigelnud kõrvale küsimustest, kas ka neile on ette nähtud nn katuseraha. Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) fraktsiooni esimees Kalvi Kõva sõnul on see neil täiesti olemas, kuid läheb jagamisele SDE kaudu.

ERR-i veebitoimetus märkas erakondade nn katuserahasid kokku lüües, et SDE summa on 90 000 euro võrra suurem kui Keskerakonnal ja IRL-il. Kuna Mihkelson-Tsahkna ise rahanduskomisjonile ettepanekuid katuseraha jagamise osas ei teinud, tundis ERR huvi, kas meeste ettepanekud ei sisaldu SDE ettepanekutes.

ERR esitas korduvalt päringuid Mihkelsonile, kuid selget vastust temalt ei saanudki. Konkreetsele küsimusele, kas tema ettepanekud on SDE ettepankute sees, vastas Mihkelson e-kirjaga: "Nn katuserahad fraktsioonide pärusmaa. Mul on väliskomisjoni esimehena hea meel iga euro eest, mis kulutatakse Eesti välis- ja julgeolekupoliitika heaks."

Ka Tsahkna pole soovinud kindla sõnaga välja öelda, kas talle on ette nähtud katuseraha või mitte.

"Kui kuulda neid koalitsioonierakondade ja sealhulgas endise koduerakonna reaktsioone, siis minul ei ole mõtet minisugusest katuserahast rääkida, olen niigi kaitseinvesteeringutega palju pahandust tekitanud. Ma arvan, et komisjon arutab ja riigikogu otsustab, ma ei müstifikseeriks neid üle, peaasi, et protsess oleks läbipaistev," sõnas Tsahkna teisipäeval ERR-ile.

Küsimusele, et kas tema ja Mihkeslon volitasid oma katuseraha jagama SDE-d, ütles Tsahkna, et katuserahade eesmärk on luua ühtsust parlamendis. "Mina seisan kaitseinvesteeringute eest, ei ole müüdav ega ostetav."

Kõva kinnitab: aknaaluste ettepanekud on SDE real

SDE riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva kinnitas aga ERR-ile, et sõltumatud saadikud ehk nn aknaalused Mihkelson ja Tsahkna pöördusid ise oma mõtetega nende fraktsiooni poole, kuna riigieelarve kolmandale lugemisele saadikud üksida muudatusettapanekuid teha ei saa.

"Nad teatasid oma soovid ja mõtted ning nende ettepanekud on meie muudatusettepanekute tabelis sees. Need on seotud riigi julgeolekuga ja välispoliitikaga," lausus Kõva.

Näiteks 20 000 eurot annavad sotsiaaldemokraadid MTÜ-le Baltic Center For Russian Studies, et nad saaksid viia läbi uurimisprojekti "Putini Venemaa pärast 2018. aasta presidendivalimisi: isevalitsemise taastamine või reformide katse? Valikud Eestile".

Sama suure summa ehk 20 000 eurot annavad sotsiaaldemokraadid aga ka näiteks Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevustoetuseks.

Riigikogu kuluaarides on mitme saadiku sõnul olnud kaua arutlusel, et kui erakonnad saavad raha omal äranägemisel jagamiseks, siis õiglane oleks see võimalus anda ka sõltumatutele Mihkelsonile ja Tsahknale.

Katuserahaks on poliitikutel jagada neli miljonit eurot põhimõttel, et kolm miljonit läheb koalitsioonierakondadele ja üks miljon opositsioonile.